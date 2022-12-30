朱立伦：非绿非民进党的都是国民党团结的力量

国民党主席朱立伦表示，希望能够联合所有的朋友来一起支持国民党，只要是非绿的、非民进党都是国民党团结的力量。

据台湾《联合报》报道，朱立伦日前委托今年才从民众党转换成国民党籍的李缙颖接任新竹市党部主委，外界认为这可能是蓝白（国民党和民众党）合作的开始。朱立伦星期五（12月30日）对此说，只要是非绿的、非民进党的“都是我们团结的力量 ”。

朱立伦称，国民党在各地方主委最重要的工作，是能够联合结合所有的朋友一起来支持国民党，不管是蓝、还是白或者是各个颜色的都非常欢迎。

他说，国民党希望结合大家，不只在新竹市，在一些地方将会有一些年轻的主委，也透过这个机会，来培养越来越多年轻新生代，成为未来国民党重要的战将。

国民党在11月的九合一中新竹市长选举失利后，朱立伦委托李缙颖接任新竹市党部主委。37岁的李缙颖不仅成为国民党现任最年轻的党部主委外，因与新竹市长高虹安熟识，未来将作为国民党与高虹安的沟通桥梁。

李缙颖在2020年曾代表民众党参选新北市土城、三峡立委，过去曾任台北市前市长柯文哲市长室主任研究员，以及鸿海创办人郭台铭政策办公室主任等职务，负责民调、大数据分析，更是当年规划执行“郭柯合”的推手。