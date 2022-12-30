部分城市疫情高峰已过 经济活动正反弹

中国一些疫情高峰已经过去的城市经济活动正在反弹，尽管许多地区仍设法应对﻿病例数的飙升，人口流动仍远低于几个月前达到的水平。

据彭博社报道，在截至周三（28日）的一周内，北京、重庆、成都和武汉使用地铁的乘客数增长约40%至100%，表明这些地区的居民再次重返工作、购物和餐饮等场所。在此期间，这些城市的交通拥堵程度增加约150%至240%。

人口流动数据支持中国疾控中心周四的说法，即北京、天津、成都的新冠疫情高峰已经过去。该中心还说，重庆、安徽、上海、湖北、湖南正在高位流行。

根据基于七天乘客数滚动平均值的计算，截至周三，上海、深圳和苏州地铁使用量比一周前下降34%至42%。同期道路交通量下降34%至57%。这表明这些城市的疫情仍在蔓延，居民因生病或害怕被感染而留在家里。

尽管人口流动仍远低于疫情前的水平，但像北京这样的城市的活动迅速反弹表明，一旦感染潮消褪，经济的复苏可能会比预期更快。

海通证券包括Liang Zhonghua在内的分析师周四在一份报告中写道，12月大概率会是经济的阶段性的底部。他们认为，全国疫情可能正在达到高峰，这意味着人口流动和经济活动可能会反弹。

目前中国交通活动仍低于10月和11月初的水平，当时疫情基本受控，较少地方处于封控。例如，过去一周北京的地铁使用量比10月底低41%，仅为一年前水平的一半左右。重庆地铁的乘客量也比10月底减少约50%。

BloombergNEF根据百度公司的流量数据编制的一个指数显示，截至周三，中国15个主要城市的交通拥堵程度较一周前反弹近60%，但仍比2021年1月的水平低30%。

包括北京、成都、重庆、石家庄、天津、武汉、西安和郑州等城市带动交通拥堵程度的上升。其他城市的拥堵程度则急剧下降，包括上海、深圳、宁波、东莞、青岛和苏州。

在为期三天的新年公共假期之前，航空旅行出现复苏。根据中国航空数据公司VariFlight的临时数据，截至周五，每日国内航班数量比一周前增加50%，但仍比2019 年的水平低32%。

在中国宣布将取消对入境旅客的检疫要求之后，搭机出行料将进一步反弹。根据携程的数据，公告发布后，中国大陆出境航班的预订跃升254%。