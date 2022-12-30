台湾10年收益率全年创15年来最大弹幅

美债中长券收益率隔夜在清淡交易中走低后，台湾公债电子盘周五成交几笔现券，五年券A11108收益率收低在1.15%，另一档10年券收在1.28%。本周开始发行前交易的最新指标券仍未开张，全年以利率弹升而流动性更为恶化的现象结束了2022年。

据彭博社报道，指标10年期收益率12月23日收报1.28%，在2022年累计共弹升55.75基点，创2007年以来最大涨幅，主要因台湾央行年内升息62.5基点且两度调升准存率，此外亦受到美联储大举升息逾400基点、牵动美债收益率弹升所影响指标10年收益率在10月时一度攀升至1.93%，创2008年以来新高，之后逐步收敛年内弹幅。指标5年收益率今年累计弹升54.2基点，收在1.1720%。

台债交易不振的情况更为恶化；据柜买中心新闻稿，今年截至12月23日，台币债券（含公司债等等)的买卖断交易2兆6840.85亿元（新台币，下同，1171亿新元），日均值为110.46亿元；2021年全年3兆3924.61亿元，2020年则为5兆4122.80亿元。

综合两位银行资金调度人士说，今天交易偏安静，银行间多数偏多钱，或是不能进行跨年交易其中一位称，只有拿入一些隔夜资金以备午后可能还有些资金流出，另外买进跨农历年的短票利率在约1.30%

综合两位票券商说，部份银行今天消化资金的需求颇强，甚至主动调降利率拿票，而整体来看可以买进跨农历年的银行也增加，利率区间向下拉宽与银行成交约30天期落点在农历年假后的自保票利率在1.29%至1.32%；上日在约1.31%至1.32%农历年前到期的自保票利率在约1.28%至1.30%。