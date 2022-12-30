北京部分社区医院Paxlovid到货 用药需经严格评估

北京部分社区医院已收到配发的第一批辉瑞冠病口服药Paxlovid（中国称“奈玛特韦/利托那韦片”），但数量有限，且为须经过严格评估才可开具的处方药。

据官媒《人民日报》健康客户端“健康日报”星期五（12月30日）报道，北京朝阳区、东城区、丰台区、石景山区等区的部分社区卫生服务中心工作人员透露，第一批申请的Paxlovid已经到货，但数量有限，“每个社区医院最多也就十几二十盒。”

工作人员还称，目前大多数的社区医院都还在等通知，建议有用药需求的患者先致电自己所在的社区了解情况后再前往。

石景山区一家社区卫生服务中心主任介绍说，按照目前要求，申请使用Paxlovid的患者必须提供冠病确诊病历、核酸阳性证明，或现场进行抗原检测，且发病时间必须在五天内。

据其介绍，Paxlovid可凭处方直接购买，但处方的开具必须经过严格评估。“首先患者到社区医院挂号之后，由接诊的全科医生对患者具体的病情进行第一轮评估，通过评估后，再由医生组长、社区卫生服务中心主任以及药房组长进行第二轮综合评估。两次评估均通过之后，才可在院内购买到口服药，开药之后还会同时为患者提供详尽的指导用药说明及用药后随访。”

该主任指出，这样做是为了让这些药物可以给到真正有需求的患者。他介绍，一般年龄超过65岁且合并有基础病，可能有发展为重症住院风险的患者适用该药。

北京大学首钢医院重症医学科主任周倩云也说，目前冠病口服药的使用有严格的适应征要求。他指出，这类药物适用于感染早期，特别适用于有基础病可能进展为重症的老年人，为了预防重症的情况，可以在医生指导下积极地去用。“但一旦到了重症、危重症阶段，此时更需要全方位的治疗，单独使用小分子抗病毒药物的意义并不大。”

中国放开疫情管控后，感染人数的迅速攀升，对Paxlovid的需求也有大幅增加，导致市场供应较为紧张，不少求药的人都买不到药。据《科创板日报》此前报道，由于供不应求，Paxlovid及其印度仿制药在黑市被热炒，原版药物在黑市的价格据称已经被炒至上万元人民币。

