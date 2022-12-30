美前防长埃斯珀：台湾未对大陆可能入侵做足准备

美国前国防部长埃斯珀（Mark Esper）说，台湾还未对中国大陆的可能入侵做足准备，但他对台湾终将能做好充分备战表示乐观。

美国《国会山庄报》（The Hill）星期四（12月29日）报道，埃斯珀说，他今年7月访台与台湾总统蔡英文会面时提出许多他认为台湾该做的事，包括大幅增加台湾的国防预算、延长军队义务役役期到至少一年、广储食物与武器等。

埃斯珀说：“他们（台湾）看来已在着手进行，这是好事。华府也在做类似工作，像提供军备与额外的训练。”

中国大陆在美国众议院议长佩洛西今年8月访台后，采取反制措施，包括展开围台军演。

台湾国防部星期一（26日）说，中国大陆在此前24小时内派出71架架次军机和七艘军舰在台海周边活动，超越8月的台海危机纪录。

台湾政府星期二（27日）宣布，义务役役期由现行四个月延长至一年，总统蔡英文还宣布升级军队训练，表明“没人想打战”，但台湾需有自我防卫的能力。

美国五角大楼星期三（12月28日）称，美国国务院已批准向台湾出售“陆上机动布雷系统”（Volcano Anti-Tank systems），总额1亿8000万美元（约2亿4278万新元），预计2023年1月生效。

这是美国政府一个月内第二次对台军售，也是美国总统拜登上任后的第八次对台军售案。

埃斯珀说，台海最糟情况是大陆军方渡海犯台，但“这是非常、非常困难的作战行动，我不相信陆方当前已具备这个能力”。

他对台湾在大陆军方犯台前能做足充分准备表示乐观，并以俄乌战争为例，“（俄乌战争）得到的教训是一个武装齐备、愿意一战并能动员民众的小国，确实能击败比自己强大和强硬的敌人”。