滴滴等15家平台公司被官方提醒式约谈

中国官方对滴滴出行、美团打车等15家交通运输新业态平台公司进行了提醒式约谈，称仍有部分公司存在随意调整运营规则、侵害从业人员和乘客合法权益、潜藏安全稳定风险隐患等问题。

据中国交通运输部微信公号通报，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室星期五（12月30日）对滴滴出行、T3出行、曹操出行、万顺叫车、美团打车、首汽约车、如祺出行、享道出行、阳光出行、高德打车、嘀嗒出行、满帮集团、货拉拉、滴滴货运、快狗打车共15家主要交通运输新业态平台公司进行了提醒式约谈。

根据通报，约谈要求公司严格落实企业主体责任，进一步规范平台经营行为，依法合规开展经营，维护公平竞争市场秩序。

官方还要求，公司要做好春运期间客流及医疗和民生物资运输保障。组织调配充足的优质运力，确保客运服务不中断、物资运输不断链，并全力保障好医疗、生活物资运输需求。同时，要落实疫情防控和应急保障要求，落实交通运输行业疫情防控有关要求，有针对性完善应急预案和处置措施，储备并及时调度后备运力。

通报还提出，要维护司机和消费者合法权益。完善平台和从业人员利益分配机制，切实保障从业人员合理劳动报酬和休息时间，提升服务能力，确保消费者的投诉、求助得到快速回应和有效处理。此外，还要强化安全生产和应急处置，进一步强化安全隐患排查和从业人员安全培训，重点提升防御性驾驶技能、极端天气及突发情况应急处置技能，加强运营安全管理，切实保障乘客人身安全。

约谈还要求，各公司要切实维护行业稳定，坚持公平有序竞争，保持经营策略、计价规则的相对平稳，及时了解和回应从业人员合理诉求，维护行业稳定大局。

根据通报，各平台公司表示，将按照本次约谈要求，举一反三，系统梳理排查整改自身存在的问题，切实履行企业主体责任，依法合规开展经营，做好春运保障和疫情防控工作，切实保障消费者和从业人员合法权益，维护行业安全稳定，推动交通运输新业态规范健康持续发展。

中国官方今年8月也曾对滴滴出行等11家平台公司进行提醒式约谈，当当时也要求他们维护从业人员和消费者合法权益，并清退不合规车辆和人员。