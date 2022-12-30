深圳市原市长陈如桂被双开

半年前落马的深圳市原市长陈如桂被开除党籍和公职（简称双开）。通报称，广东省人大常委会原党组成员、原副主任陈如桂大搞政商勾连，隐身幕后收钱敛财。

中共中央纪委国家监委网站星期五（12月30日）通报，陈如桂丧失理想信念，背弃初心使命，处心积虑对抗组织审查，违规收受礼金，违规借用管理和服务对象住房，接受可能影响公正执行公务的宴请。

通报称，陈如桂不按规定报告个人有关事项，违规帮助亲属调整职务，权力观扭曲，利用职权和职务上的影响帮助亲属承揽工程、吸收存款谋取利益，搞权色、钱色交易。

根据通报，陈如桂践踏纪法底线，与不法商人沆瀣一气，大搞政商勾连，隐身幕后收钱敛财，利用职务便利为他人在企业经营、项目推进等方面谋利，并非法收受巨额财物。

通报指出，陈如桂严重违反中共政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

通报称，依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予陈如桂开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其广东省第十三次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

公开资料显示，陈如桂今年60岁，曾长期任职广州，担任过广州副市长，广州市委副书记、政法委书记等职。陈如桂2016年任中山市委书记，翌年任深圳市市长，去年4月辞任深圳市长，后任广东省人大常委会党组成员，今年1月任广东省人大常委会副主任。五个月后，陈如桂涉嫌严重违纪违法被查。

中国国家粮储局原局长张务锋也在今年6月涉嫌严重违纪违法被查。（互联网）

比陈如桂晚半个月被查的中国国家粮食和物资储备局原党组书记、原局长张务锋，星期五（12月30日）也被开除党籍和公职（简称双开）。通报称，也是中国国家发展改革委原党组成员的张务锋违规通过民间借贷获取大额回报，非法收受巨额财物。

中共中央纪委国家监委网站通报，张务锋背弃初心使命，丧失党性原则，对抗组织审查，违规收受礼品，违规提拔调动干部。

据通报，张务锋违规经商办企业，违规拥有非上市公司股份，违规通过民间借贷获取大额回报，纪法意识淡漠，利用职务便利为他人在工程承揽、银行贷款等方面谋利，并非法收受巨额财物。

通报称，张务锋严重违反中共政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和工作纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

根据通报，依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予张务锋开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

公开资料显示，今年62岁的张务锋曾长期在山东省工作，担任过山东省工商局党组成员、办公室主任和副局长，2007年任临沂市委副书记，2011年出任临沂市市长和市政府党组书记，2013年转任山东省发展和改革委员会党组书记。

2015年，张务锋升任山东省副省长，2017年出任中国国家发展和改革委员会党组成员，中国国家粮食局党组书记、局长，2018年出任中国国家发展和改革委员会党组成员，中国国家粮食和物资储备局党组书记、局长。今年6月15日，张务锋涉嫌严重违纪违法被查。