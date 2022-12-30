中俄领导人举行视频会晤 普京邀请习近平明年访俄

中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京星期五（12月30日）下午举行视频会晤，普京肯定中俄稳固的战略伙伴关系，形容其为“21世纪大国合作的典范”，并邀请习近平明年访问莫斯科。

据俄罗斯卫星通讯社报道，普京在与习近平谈话时说，在日益紧张的地缘政治条件下，俄罗斯和中国的战略伙伴关系的重要性不断增加，两国关系显示出成熟和稳固，“是21世纪大国合作的典范。”

普京邀请习近平访问俄罗斯时说，这将向全世界展示中俄关系在关键问题上的牢固性，并成为双边关系中的年度重要政治事件。

他说：“我不怀疑，我们双方会找到机会面晤。我们等着您，尊敬的主席先生、亲爱的朋友，我们期待您明年春天来莫斯科开展国事访问。”

普京还说，中俄两国将继续开展军事技术领域合作，这将有助于保障两国安全和和维持关键地区的稳定。

他在会谈中还提到，2022年中俄贸易额将增长约25%，而两国2000亿美元（约2680亿新元）的贸易额目标很可能会提前实现。

普京说：“尽管外部形势不利，一些西方国家进行不正当限制和直接讹诈，俄罗斯和中国仍设法确保双边贸易保持创纪录的高增长。”

据报道，习近平在会谈时说，中国愿在复杂的国际形势下与俄发展合作，面对复杂的国际形势，中国愿与俄罗斯加强战略合作，与俄罗斯成为全球性伙伴，造福两国人民，助力全球稳定。