习近平：2023年是贯彻落实中共二十大精神的开局之年

中共中央总书记、中国国家主席习近平在全国政协新年茶话会上发表讲话，称2023年是全面贯彻落实中国二十大精神的开局之年，要以斗争精神迎接挑战，以奋进拼搏开辟未来，努力实现全年目标任务。

据新华社报道，中国人民政治协商会议全国委员会星期五（12月30日）上午在全国政协礼堂举行新年茶话会，习近平在讲话中说，2022年是中国共产党和国家发展史上极为重要的一年，胜利召开中共二十大，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。

习近平说，大家在2022年坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，推动高质量发展，经济保持增长，粮食喜获丰收，保持就业、物价稳定；他还提到，中国因时因势优化防控策略，最大程度守护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展影响。此外，也成功举办北京冬奥会、冬残奥会，庆祝香港回归祖国25周年。

习近平还提到，中国对“台独”分裂行径和外部势力干涉进行坚决斗争，也将继续推进中国特色大国外交，维护外部环境总体稳定。他形容，这些成绩来之不易，是全党全军全国各族人民团结奋斗、顽强拼搏的结果。

习近平指出，2022年人民政协认真贯彻落实中共中央决策部署，坚持团结、民主两大主题，坚持围绕中心、服务大局，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，围绕扎实推动共同富裕等开展协商，就长江生态环境保护等开展民主监督，为党和国家事业发展作出了新的贡献。

习近平还说，新的一年里，人民政协要全面学习贯彻中共二十大精神，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，着力提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，更好地为实现新时代新征程的目标任务汇聚智慧和力量。他指出，实现中华民族伟大复兴的梦想，需要海内外中华儿女共同奋斗。

据报道，茶话会由中国政协主席汪洋主持，李克强、栗战书、汪洋、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山等出席。各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表、中央和国家机关有关方面负责人以及首都各族各界人士代表也出席茶话会。

