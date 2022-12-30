中国民政部：加强对染疫困难群众救助 防止因病致贫返贫

受冠病疫情蔓延影响，中国民政部印发通知，强调要切实保障元旦春节期间困难群众基本生活，加强对感染重症、危重症困难群众救助，防止因病致贫返贫。

据民政部官网星期五（12月30日）发布的通知，受疫情等因素影响，叠加部分地区发生低温雨雪冰冻等灾害，困难群众兜底保障压力增大。为切实保障元旦春节期间困难群众基本生活，通知从全面落实低保等基本生活救助政策、进一步加大临时救助力度、加强特困人员日常照料和健康服务、扎实做好取暖救助工作、提高社会救助服务时效，以及切实强化组织领导六方面提出要求。

通知要求，各地要强化急难社会救助，对因疫情导致基本生活出现暂时性困难的民众及时给予临时救助，情况紧急的实施“先行救助”。同时，要全面落实由急难发生地直接实施临时救助的政策规定，加大对符合条件的生活困难未参保失业人员及流动人口救助力度，适当提高疫情严重地区乡镇临时救助备用金下拨额度和审批额度。

通知强调，要加强对感染重症、危重症困难群众救助，防止因病致贫返贫，强化临时救助等政策与受灾人员救助政策有效衔接，切实保障受灾困难群众基本生活。

通知还要求，各地要加强对分散供养特困人员等困难群众的走访探视，及时了解掌握他们的健康和生活状况，为其发放口罩、消毒液、健康包等防疫物资，积极协调配合相关部门做好疫苗接种、健康咨询、用药指导、协助转诊等分类分级健康服务。

通知也提到，各地要规范完善低保准入条件，及时将符合条件的困难群众纳入救助范围，按时足额发放各类救助金。通知鼓励有条件的地方，在元旦春节期间提前发放救助金，或增发一次性生活补贴，并对新审核确认的低保对象，协调财政部门急事急办，尽快发放低保金，满足困难群众过节需要。

通知还强调，要全面落实发展改革委等部门关于加大对困难群众物价补贴力度的要求，阶段性降低价格联动机制启动条件，扩大价格补贴发放范围，密切关注、综合研判节日期间物价波动情况，按规定及时启动价格补贴联动机制。有条件的地方可适当提高补贴标准，进一步降低机制启动条件，确保困难群众基本生活不受物价上涨影响。

