北京两机场元旦小长假计划进出港近3000架次

中国防疫措施放宽后首个元旦小长假，北京首都、大兴两个机场迎来进出港高峰，星期五（12月30日）预计共进出港1111架次，为防疫政策调整后首次超过千架次，小长假期间则计划共进出港2960架次。

据澎湃新闻报道，华北空管局数据显示，2023年元旦小长假期间，北京首都、大兴两机场计划进出港航班约2960架次，其中星期五为节前航班高峰，首都机场计划进出港航班648架次，大兴机场计划进出港航班463架次，回程航班高峰则预计出现在1月2日。

统计数据还显示，元旦假期期间，华北区域旅客出行需求较旺盛。首都、大兴两机场客流主要集中在华南、华东、西部等传统假日热点区域，其中成都、深圳、杭州、广州等地为出行热门地。

另一方面，根据疫情防控政策优化调整后的航班量增长特点和人员情况，华北空管局空管中心将航班量的增长、人员、设备的准备情况细化到班组，明确并落实好各项责任。同时，统筹分配好近期各项工作，合理分配工作精力，加强对返岗后人员状态监测，在人员搭配、跑道使用模式、单位间协同、扇区内部高度层配备等方面采取措施，为后续航班量增长做充分准备。

根据对元旦、春运可能出现的特点预判，大兴空管中心开展了冬季运行特情处置培训和航班大流量专项培训，并于气象台协调做好天气预报和及时更新工作，以利于机场提早采取措施进行航班调时或调减等。

