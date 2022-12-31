世卫与中国卫生官员交流 吁定期分享流行病学数据

世界卫生组织在与中国卫生官员举行冠病疫情防控技术交流视频会议时，呼吁中国定期分享关于流行病学情况的具体和实时数据，包括更多的基因测序数据、住院人数、重症收治人数和死亡人数等数据。

据中国国家卫健委网站消息，中国国家卫生健康委副主任曹雪涛和国家疾控局副局长、中国疾控中心主任沈洪兵星期五（12月30日）出席视频会议。

中国卫健委称，双方就当前疫情形势、医疗救治、疫苗接种等技术议题进行交流，并同意继续开展技术交流，助力全球早日终结疫情。

中国国家卫健委医政司、医疗应急司等相关司局，国家疾控局相关司局和中国疾控中心专家参加会议。

据法新社报道，世卫组织说，来自中国国家卫健委和疾控局的官员向世卫组织介绍了中国在流行病学、变异监测、疫苗接种、临床护理、沟通和研究与发展方面持续发展的战略和行动。

世卫组织在会上也再要求中国定期分享关于流行病学情况的具体和实时数据，包括更多的基因测序数据、住院人数、重症监护室收治人数和死亡人数等数据。

世卫组织还要求中国提供国内疫苗接种进度的数据，尤其是弱势人群和60岁以上人群的接种进度。它并重申了疫苗接种和疫苗加强剂的重要性，以保护高风险人群免受严重疾病和死亡的困扰。

世卫组织称，此次会议是为了要获取有关中国疫情的进一步信息，并提供世卫组织的专业知识和进一步支持。

世卫组织在会议中也呼吁中国加强病毒测序、临床管理和影响评估，并表示愿意在这些领域提供支持。世卫组织也表示愿意在疫苗接种的风险沟通方面提供支持，以消除人们在疫苗接种方面的疑虑。

世卫组织称，中国公卫专家将被邀请更密集地参与由世卫组织领导的冠病专家网络，并要求他们在下星期二（2023年1月3日）举行的病毒进化咨询小组会议上提交世卫组织所要求的一系列详细数据。

中国官方本周宣布将放宽出入境政策后，外界高度关注中国可能出现新冠病毒株，以及大量中国旅客外流可能在全球引发新一波疫情。美国、日本等国过去两天相继宣布将收紧对来自中国的旅客的入境防疫措施。

世界卫生组织总干事谭德塞星期四（12月29日）在推特上发文称，由于中国冠病数据的不透明，一些国家为应对中国疫情出台的限制措施是“可以理解”的。

他说，为了对中国当地疫情趋势进行全面风险评估，世卫组织需要更详细的信息，“我们仍然关注不断变化的局势，我们继续鼓励中国追踪冠病病毒，并为高风险人群接种疫苗。”

对此，中国外交部发言人汪文斌星期五重申，各国防疫措施应当科学适度，不应影响正常的人员交往和交流合作。连日来，已经有多国的权威医学专家表示，没有必要对来自中国的旅客采取入境限制措施。

汪文斌说，疫情发生以来，中国一直本着公开透明的态度，同包括世卫组织在内的国际社会，分享有关信息和数据，第一时间分享冠病病毒基因序列，为各国的相关疫苗和药物研制作出重要贡献。

他称，日前，中国有关部门通过全球流感共享数据库，分享了中国近期冠病病毒感染病例的病毒基因数据。中国有关部门将继续密切监测病毒变异情况，依法及时公开透明发布疫情信息，同国际社会共同应对疫情挑战。