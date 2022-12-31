中国大陆国防部促美停止向台独势力发错误信号

中国大陆国防部就美国最新对台军售案表达强烈不满，敦促美方停止向“台独”分裂势力发出错误信号，并强调大陆将坚决反制。

据“国防部发布”微信公众号星期五（12月30日）发布的消息，中国大陆国防部新闻发言人谭克非答记者问时说，中国历来坚决反对美方向中国台湾地区出售武器，他指责美方此举损害中国主权和安全利益，助长“台独”分裂势力嚣张气焰，破坏台海和平稳定。

谭克非还说，美国企图借打“台湾牌”遏制中国发展、阻挠中国统一，“完全是痴心妄想”，敦促美方停止售台武器和美台军事联系，停止制造新的台海局势紧张因素，停止向“台独”分裂势力发出错误信号，否则“终将引火烧身，由此造成的严重后果将由美方承担”。

美国国务院星期三（28日）再度批准对台湾军售案，这次出售的是“火山”车载布雷系统，交易总值1.8亿美元（约2.4亿新元）。军售案已经进入“知会国会”程序，预计一个月后正式生效。

中国大陆国台办发言人朱凤莲星期五答记者问时也称。美方做法是对“台独”势力的纵容支持，是对台海地区和平稳定的破坏，敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，将不支持“台独”的承诺落到实处，停止售台武器和美台军事联系，慎重处理台湾问题。

她还警告民进党当局，“企图‘以武拒统’，勾连外部势力谋‘独’挑衅，注定失败”。