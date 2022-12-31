中国新任外交部长秦刚致辞：积极参与全球治理体系改革和建设

中国全国人大常委会会议星期五（12月30日）决定，免去王毅兼任的外交部部长职务，任命驻美大使秦刚为外交部部长。秦刚当日在中国外交部官网致辞说，将坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，积极参与全球治理体系改革和建设。

根据中国外交部官网公布的新任外交部部长秦刚致辞说，在中国共产党的坚强领导下，中国外交牢牢把握服务民族复兴、促进人类进步这条主线，高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，坚持独立自主，坚持胸怀天下，坚持走和平发展道路，为解决人类共同挑战提供中国智慧、中国倡议、中国力量，为世界和平与发展崇高事业不断作出新的贡献。

秦刚说，当前，全国各族人民正阔步迈上全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标的新征程。将紧密团结在以中共总书记习近平为核心的中共中央周围，在习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想的指引下，不忘初心，牢记使命，踔厉奋发，接续奋斗。

秦刚还说，将坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，积极参与全球治理体系改革和建设，坚定捍卫国家主权安全发展利益，全力保障中国公民、法人在海外合法权益。

致辞最后说，相知无远近，万里尚为邻。无论您身在何方，都欢迎您常来中国外交部网站走走看看。