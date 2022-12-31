深交所发文禁止产能过剩行业、学科类培训等企业在创业板上市

深圳证券交易所（简称“深交所”）星期五（12月30日）发布《创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订）》（以下简称《暂行规定》），明确禁止产能过剩行业、学科类培训等企业在创业板上市。

根据澎湃新闻报道，此次《暂行规定》修订，以《创业板改革并试点注册制总体实施方案》为指导，将创业板定位的有关要求明确为具体、直观的判断标准，以进一步提升审核工作透明度，增强市场对创业板定位把握的可预期性。

从内容上看，修订后的《暂行规定》共13条，较原《暂行规定》增加4条，并对部分条款进行了小幅调整。

一是明确创业板成长型创新创业企业评价标准，制定研发投入复合增长率、研发投入金额、营业收入复合增长率等评价指标，对符合条件的企业豁免适用营业收入复合增长率等部分指标（第三条）。

二是根据国家产业政策要求，增加相关行业限制。明确禁止产能过剩行业、《产业结构调整指导目录》中的淘汰类行业，以及从事学前教育、学科类培训、类金融业务的企业在创业板发行上市（第五条）。

三是进一步压严压实发行人和中介机构责任。发行人申报时应进行自我评估，提交关于符合创业板定位要求的专项说明。保荐人应就发行人自我评估中涉及的事项进行尽职调查并出具专项意见（第七条、第八条）。

四是提高信息披露要求，发行人应当在招股说明书中就其是否符合创业板定位进行相应的信息披露（第九条）。

深交所表示，将按照证监会的统一部署和相关工作要求，继续坚持实质重于形式的原则，坚持定性和定量判断相结合，持续把好创业板定位关。紧密围绕服务实体经济高质量发展，重点支持先进制造、数字经济、绿色低碳等领域的优质企业上市融资。抓好市场沟通服务，争取各方理解支持，让更多优质的成长型创新创业企业能够通过创业板发展壮大。