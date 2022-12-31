英法将要求中国旅客入境前提交阴性检测证明

因担忧中国疫情数据的不透明，英国和法国收紧中国入境旅客防疫措施，要求他们入境前提交核酸检测阴性证明，并对入境旅客进行随机筛检。

综合路透社、法新社、英国广播公司（BBC）等报道，英国政府星期五（12月30日）晚间宣布，自2023年1月5日起，要求从中国入境英格兰的旅客在出发前取得冠病核酸检测阴性证明。从1月8日起，英国健康安全局也将对抵达英格兰的中国旅客进行抽样采检。

目前这一新规仅适用于入境英格兰机场的入境旅客，但英国健康安全局称，当局正与苏格兰、威尔斯和北爱尔兰政府协调，确保这项新规能尽快在全国落实。

英国政府发言人前一天才表明暂时不对中国入境者实施防疫限制。英国政府称，决定特别针对来自中国的入境旅客实施新边境管制的原因是“中国分享的公共卫生数据不够详尽”，这一措施的目标是强化英国监测感染力较强新变异毒株的能力。

不过，英国政府也同时表明，这项措施是暂时性的，当局将滚动检讨冠病政策，官员仍在评估最新的冠病疫情形势。

同时，法国政府星期五晚也宣布，将要求来自中国的入境旅客提交出发前48小时的核酸检测阴性证明，同时还要求中法直飞航班上的所有人员必须佩戴口罩。法国当局也将对来自中国的旅客入境法国进行“随机”筛检，进行病毒基因组定序以便追踪。

上述三项新规中，口罩令和随机筛检要求将从2023年1月1日起实行，但当局没有对强制核酸检测令设定一个实行日期，因为迫于公布时间紧迫，这一要求的实施仍需要“一段时间”。不过，法国将公布一项政府法令并通知欧盟执委会与欧盟成员国。

法国政府还建议免疫系统较弱的人推迟到中国进行非必要的旅行。

虽然欧洲疾病预防管制中心（ECDC）星期四才说，目前在欧盟范围内对来自中国的旅客实施强制采检“不合理”，称欧盟民众的免疫力高于中国“正在流行的变异株或后来取代它的变异株”，但欧盟成员国中，法国、意大利与西班牙已宣布将对自中国入境旅客实施防疫管制。

中国大幅放宽国内冠病管制措施和边境检疫措施后，正面临新一波大规模的疫情暴发。越来越多国家担忧，中国政府不透明的冠病疫情数据和大规模疫情将让各国难以监测新变种毒株的出现，进而冲击国内卫生系统。美国、日本、韩国、以色列、意大利、马来西亚等多国相继对中国入境旅客施加防疫限制，或限制中国航班入境。

数据分析公司Airfinity称，已公开的有限基因序列数据显示，目前在中国传播的冠病变异株与世界其他地方发现的毒株基本相同，例如BF.7和BA.5.2。没有证据表明已经出现新的值得关注的变异。但专家们认为，这可能只是时间早晚问题，而且由于信息共享有限，世界其他地区很难做好准备。

中国外交部则多次重申各国防疫措施应当科学适度，不应影响正常的人员交往和交流合作。