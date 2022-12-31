中国12月制造业PMI连续三个月萎缩

中国官方星期六（12月31日）公布的12月制造业采购经理指数（PMI）连续三个月出现萎缩。官方坦言，中国“经济景气水平总体有所回落”。

中国国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会星期六发布了中国采购经理指数。数据显示，受疫情冲击等因素影响，12月中国制造业采购经理指数跌落一个百分点至47%；非制造业商务活动指数从11月的46.7%下滑至41.6%；综合PMI产出指数则从11月的47.1%下滑至42.6%。三项指数均进一步下滑，且都低于50%的临界点。

中国国家统计局解读称，受到疫情影响，产需两端有所下降，制造业生产活动继续放缓，且部分调查企业反映受疫情影响，物流运输人力不足，配送时间有所延长；同时在疫情短期影响下，制造业企业员工到岗率明显不足，导致从业人员指数降至44.8%，低于上月2.6个百分点。

中国放宽疫情管制措施，病例暴增后，许多市民不愿出行，导致服务业市场活跃度明显降低。中国国家统计局指出，12月中国商务活动指数降至39.4%，在调查的21个行业中，有15个位于收缩区间，其中零售、道路运输、住宿、餐饮、居民服务等接触性聚集性行业商务活动指数均低于35.0%，行业业务总量明显回落。

此外，统计局还称，综合PMI产出指数持续下降，表明中国企业生产经营活动总体有所放缓。

彭博社分析称，12月持续下滑的PMI数据反映了中国大幅放宽冠病管制措施后，病例的暴增导致民众倾向于呆在家中，避开商店，而工厂生产被封杀。政府运作甚至出现了一些混乱。

报道预计，明年（2023年）第一季度，清零政策的转变和冠病的持续蔓延，可能会给经济复苏带来更多障碍，在即将到来的农历新年假期期间的旅游高峰，可能使情况进一步恶化。

不过，经济学家认为，既然清零政策已经结束，2023年中国经济出现更快、更强反弹的可能性越来越大。根据彭博社调查的经济学家的估计中值，明年中国经济预计全年增长将回升至4.8%。