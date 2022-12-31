中国核酸亭挂二手平台 售价最低数百元人民币

中国卫健委星期一（12月26日）发布关于对冠病实施“乙类乙管”的总体方案提到，不再开展全员核酸筛查。一些闲置核酸亭出现在中国二手物品交易平台闲鱼上，售价从数百元到上万元（人民币，下同，1元人民币约0.2新元）不等，“核酸采样亭被挂二手平台售卖”相关话题也一度冲上微博热搜。

综合红星新闻、极目新闻、第一财经和新京报报道，需要转型的核酸亭，有已在街头服务多时的，也包括还在厂家仓库中的。一位第三方检测机构的工作人员说：“很多核酸检测公司现在都不做了，采样亭会大量闲置，闲置之后怎么处理、怎么再利用，估计会是很多公司面临的问题。”

二手物品交易平台闲鱼显示，有部分用户挂出了闲置的核酸采样亭，有的是钢结构的采样亭，有的是内含正压系统的采样亭，售价从数百元到上万元不等，贵一些的要1万8千元。

其中，赵先生在闲鱼上挂出了有正压系统的核酸采样亭，这是他们工厂剩余的样品。他受访时说：“我们是2020年的时候开始做的，卖过几批，现在剩余两个样品。”赵先生说，他们是核酸亭的生产厂家，以前他们厂都是把核酸采样亭直接卖给检测机构的，现在基本没有新订单了，打算以成本价每个9800元处理掉剩下的两个样品，“但目前一个都没卖出去。”

郑州市某家第三方检测机构的工作人员郭女士受访时说，“我们是2万8千元左右买的，领导说一万多卖出去就行。其实我们也不是为了挣钱，主要是（采样亭）闲置了有点浪费，有人需要我们就转出去。”不过，郭女士称，挂上闲鱼约有两周的时间了，目前还没卖出过采样亭。

“很多核酸检测公司现在都不做了，采样亭会大量闲置，闲置之后怎么处理、怎么再利用，估计会是很多公司面临的问题。”郭女士称。

据了解，江苏苏州将部分不再使用的核酸检测点改造成“发热诊疗站”。居民可在社区获得“一站式”就医服务，通过窗口就能接受病情初步诊疗，随后在后方的药房完成配药，还可使用医保结算。

随后，广州、深圳、杭州、长沙、无锡等城市，陆续将核酸亭改造成发热诊疗站。

广州市第一人民医院资深急诊医生王西富认为，诊疗站有助于减轻大医院发热门诊的压力。南方医科大学南方医院感染内科主任医师彭劼指出，分级诊疗当然最好，但推进起来仍有不少困难。

随着核酸采样亭逐渐淡出或转型，核酸采样员、检测员也面临重新就业的挑战。据悉，前端的核酸采样员一般月薪在数千之1万多元不等，而后端的检测员则收入更高。如今这些采样员、检测员们则纷纷面临转行。

据时代周报报道，2022年4月前，还在一家生物公司做科研的杨岩（化名）月薪1万元左右。成为核酸检测员之后，杨岩每天工作12至14个小时，跟着公司的移动方舱，在全国“追着疫情”跑，最高月入10万元。

杨岩觉得幸运，在一个特殊的新兴行业里赚到了钱，但他也思考着职业未来的发展方向。他决定，如果未来三个月，做核酸检测员收入继续下降，工作量只增不减，他会选择回到自己原本的生物行业，继续做科研。

核酸采样员赵青受访时说：“其实做核酸采样员的收入还可以，我们有月结和周结两种，我是月薪制，差不多8000多元一个月，我觉得还不错，因为我是在社区的核酸检测亭，每天工作六个小时，能有这样的薪水我挺满意的。”

面对最近核酸采样的变化，赵青说：“我们现在还没有接到任何新通知，所以我是继续每天上班的，但是有一个问题——现在不少核酸采样员也阳性了，所以有些核酸采样亭不得不暂停或从其他站点去调配人手，但未必能调配到。我所在的站点还可以，暂时还顶得住，但如果哪天也因为阳性而缺人了，那么这个采样亭也就暂停了，而且一旦暂停，后续还会不会再开就不知道了，很可能我们就要重新找工作了。”

报道指出，类似赵青这样的采样工作人员大多是来自第三方公司的安排，这些人此前的工作覆盖各行各业，有做餐饮的、有送过快递的、也有刚毕业的大学生等。

有相关人士透露，如果他们所在的核酸采样亭关闭，那么就看接下来有没有其他点位的采样亭需要，如有需要则可以继续做采样员，如果已经没有需要了，那么这类采样员就得另谋出路。但这些人员原本也是有其他行业的职业背景的，因此很大可能回归“老本行”。

