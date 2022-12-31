中国研究：春运城乡人口流动将影响疫情走向

中国一项研究显示，2023年元旦之后到春节期间，冠病疫情将主要影响农村和中小城镇地区，且春运期间城市和农村人口流动性将极大影响疫情走向。

据澎湃新闻报道，中国工程院院士、上海交通大学医学院附属瑞金医院、转化医学国家重大基础设施（上海）陈赛娟团队与上海市公共卫生临床中心范小红团队就此波疫情在大城市和中西部农村的走势进行了一项研究，并发表论文。

研究结果显示，随着疫情演变带来的病毒传播途径的变化，多个奥密克戎亚型在中国国内同时传播，近期出现冠病病毒感染症状的人群中，重症主要集中在有基础疾病的老年人群体。元旦之后到春节期间，冠病疫情将主要影响农村和中小城镇地区。

研究基于此前北京、广州、上海、重庆等地常规核酸检测的感染者数据，建立了模拟感染者数量变化曲线的数学模型，对近期疫情发展趋势进行评估和预测，初步判断此轮奥密克戎疫情感染人数于2023年元旦前后在上述主要城市趋于平缓。

然而，基于重庆市主城区和郊区数据的数学模拟分析，预计疫情峰值在郊区有所延后，且其感染峰值将在春运期间因疫情扩散加速而显著增强。

对于四川、陕西、甘肃、青海等省，在不计省会城市的地区方面，研究估计农村和中小城镇地区的感染峰值将于2023年1月中下旬出现，由于春运原因，这些峰值也可能提前到达。

值得特别关注的是，中国国内农村和中小城镇地区医疗资源相对匮乏，且有大量老年人和有基础疾病人群，春运期间城市和农村人口流动性将极大影响疫情走向。

因此研究认为，当前急需为奥密克戎疫情向农村地区扩散启动应急计划，将更多医疗资源配置到农村基层，做好有效药物和新型疫苗的应急使用许可，做好抗冠病病毒特异药物及辅助性药物、疗效确切的中药的生产储备、分配和临床合理使用。

同时，要实施分类、分层治疗，加强中小城镇重症救治能力，继续精准用好非药物性公共卫生措施（在室内空间佩戴N95口罩、保持社交距离、公共交通工具适当增加班次以避免人群过于拥挤等），努力削减疫情峰值，缓解医疗系统和医务人员的沉重压力。

另外，研究团队认为，还要继续做好高危人群全程免疫接种，启动高风险人群的第四针免疫加强针接种；加强个人家庭防控知识技能普及，做好健康宣传和风险沟通，保护人民群众特别是困难群体的生命健康，确保中国平稳走出疫情，促进社会经济有序恢复发展。