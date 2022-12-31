港记协就一名记者被判刑发声明 港保安局：毫无事实根据混淆视听

香港保安局星期五（12月30日）对香港记者协会就一起刑事案件所作的声明表示遗憾，并指出记协指有关判决影响新闻自由的指控，是毫无事实根据和混淆视听。



根据《星岛日报》报道，香港记协当天发表声明，指台湾公共电视《艺术很有事》香港特约记者邓卓儒早前被控于公众地方管有攻击性武器罪成，本月21日被判囚15个月。据公视表示，邓事发时正为《艺术很有事》节目专题进行拍摄工作，2019年11月18日在前往香港理工大学途中被捕，摄影器材被没收，记协对于判决结果表示遗憾。

保安局指出，在香港，任何拘捕和检控都是针对犯罪行为，与涉案人士的政治立场、背景或职业无关。任何人倡议某类人可以因其身分享有特权，纵使犯法但无须面对法律制裁，是完全违反法治精神。



保安局还说，就记协声明中提及的刑事案件而言，享有独立司法权的法庭已就案件作出判决，裁定该名涉案人士“在公众地方管有攻击性武器”罪名成立，证明检控行动有充分事实和法律理据支持。事实上，正如区域法院法官在判词中指出，涉案人士声称是记者，但在其职责范围之内，并无必要带备万用钳及镭射笔。



保安局还说，特区政府一直坚定维护受到《基本法》和《香港人权法案》保障的新闻和言论自由。然而，言论和新闻自由并非绝对，根据《公民权利和政治权利国际公约》，该等自由是可以为保障公共安全等原因而受到限制。新闻从业员与其他人一样，都有义务遵守法律。



保安局说，任何人不论背景、专业，都要为其违法行为负责，违法必究，与言论、新闻和出版自由无关。没有人可以凌驾于法律之上，特区政府会继续公平公正、不偏不倚地依法处理所有案件。

