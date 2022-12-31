海南预计全省感染率已达50% 城市感染显著高于农村

海南省预计，全省感染率已达50%，其中三亚、海口两市整体已过感染高峰，且根据问卷调查数据，现阶段城市感染显著高于农村，先于农村。

据澎湃新闻报道，海南省新闻办公室星期五（12月30日）下午举行疫情防控工作指挥部新闻发布会。发布会披露基于网络的海南省居民冠病感染状况调查结果。

综合分析结果显示：近日，海南省每日新增冠病感染人数处于高位波动期，全省预计感染率已达50%。各市县进展不一，其中三亚市、海口市整体上已过感染高峰（截至12月25日，调查感染率为57.1%、52.8%），保亭、儋州、定安、五指山、东方等五个市县接近50%（感染率介于41.0%-48.5%），其他12个市县处于快速“爬坡期”（感染率介于25%-37.5%）。

海南省卫健委副主任李文秀称，以上数据表明，海南省现行的防控措施，一定程度上起到了“缓疫”“压峰”“错峰”作用。

根据海南省疾控中心发布的网络调查问卷结果显示，12月19日至25日，城市感染率超过40%，而农村地区约为24%，提示城市地区首先迎来感染高峰，农村为第二波高峰。从感染人群看，20-29岁组感染率最高，达40.1%；其次30-39岁和40-49岁分别为38.6%、35.9%，60岁以上为19.3%，提示社会活跃度高的青壮年先期迎来感染高峰，随后是老年人和儿童感染高峰。

此外，据李文秀介绍称，海南省发热门诊阳性病人数进入平台期。目前，海南省定点医院和亚定点医院储备医务人员总量5662人，共设置发热门诊（诊室）的462家，设置诊室数1478间，每天最大可承接15万人就诊量。全省发热门诊（诊室）就诊量仍持续增加，发热门诊就诊量从12月11日的1238例快速上升至12月27日的3万6582人次，此后连续总体呈下降趋势，12月29日阳性检出率降至30.61%。

另外，随着海南省人群感染率的增加，重点企业、重点机构正常生产生活秩序受到一定影响。全省核酸检测阳性率持续上升，从12月1日的0.0033%快速攀升至12月26日的14.68%。