马云亮相公益基金会乡村教师线上活动

阿里巴巴创始人马云时隔一年再度通过视频在马云公益基金会活动上亮相。

“马云公益基金会”星期五（12月30日）晚上在官方微博上发文说，“每年的今天相聚，是我们和老师们最默契的约定。 2022年，老师们辛苦了，致敬每一位乡村老师，你们的智慧、乐观、阳光带给我们许多启发与感动！”

基金会还说，“今天，马老师全程连线参加，他跟老师说，腊八之约他从不缺席，希望尽快能和大家线下见面！”

微博公布的照片中，马云身穿白色立领衬衫，面带笑容，在一台苹果电脑前做了双手比心的动作。

马云上一次公开露面是在2022年1月20日上午，同样是农历腊八，他通过视频连线形式，与全国100名乡村教师“云”见面，并线上讲话，当时马云说：“等疫情过去了，我们再见面！”

2014年，马云辞去阿里巴巴CEO一年后，马云公益基金会成立。据介绍，自2015年起，每年腊八节，马云公益基金会都会和乡村教师们在三亚一期一会，举行“乡村教师奖颁奖典礼”。每届寻找100位优秀的一线乡村教师，给予连续三年总计每人10万（人民币，下同，约2万新元）的现金奖励与专业发展机会。还设立“马云乡村校长奖”，10年内将投入2个亿，每位获奖校长将得到50万元的实践经费以及赴国际知名学府学习的机会。

受疫情影响，颁奖典礼近年由线下改为线上，马云也都如约出现在线上会场。

马云2020年10月曾在上海外滩金融峰会上公开批评中国监管机构，一个月后上海证券交易所突然叫停蚂蚁金服的上市计划。此后马云一度销声匿迹。

英国媒体11月29日报道，马云及家人已经在东京市中心生活了接近六个月。