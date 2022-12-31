港医卫局长：港确诊例会在高位维持一段时间

香港近期放宽一系列社交距离措施后，冠病病例呈现上升趋势，确诊病例维持在2万起以上的高位。香港医务卫生局长卢宠茂认为，香港疫情将在高位维持一段时间，但他形容港府是在稳步有序带领市民过河。

据香港电台网站报道，卢宠茂星期六（12月31日）在电台节目《政经星期六》上受访时说，香港近期确诊数字已到达高位，相信疫情会在高位维持一段时间，主要原因包括节日假期以及香港增加与外地人员流通。

针对香港的确诊死亡病例也有上升趋势，他则说，这些死亡病例中，有40%并非直接由冠病引发的死亡，确诊冠病致死率相较去年及2020年都来得低，但他再提醒长者及未打齐疫苗人士的病亡率仍然高。

卢宠茂说，一老一幼是高风险人群，香港目前的婴幼儿接种率只有23%，仍属低水平，今年至今已有12名幼童因染疫病亡。

对于香港即将与中国大陆通关，港府会否调整陆方抵港人士疫苗接种要求一事，卢宠茂说，通关是众望所归，但香港政府会检讨疫苗要求，总体原则是考虑不同地方疫情带来的风险，希望做到一致性。

另外，针对港府会否在农历新年后取消口罩令，卢宠茂说，港府要密切监察情况，每次调整防疫措施后都会检视疫情发展，要确保医疗系统及市民生命健康，才走下一步，调整口罩令等措施会在检讨后再宣布。

香港政府陆续放宽防疫措施后，确诊病例持续攀升，港府星期五通报新增2万7830起确诊病例，创3月17日以来新高，其中境外移入占946例，其余均为本土病例。

香港卫生防护中心也通报72名确诊者病亡，也创疫情反弹以来单日新高。