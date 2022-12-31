中国央视主持人朱军重返工作岗位

中国央视主持人朱军岁末在微博发文称，在回台里工作的路上。#朱军重返央视工作#，在星期四（12月29日）登上微博热搜榜。

朱军星期四在微博贴文写道：“新年倒计时，去台里上班的路上，北京又开始堵车啦。”从照片可见，朱军看似有些发福。

据红星新闻报道，据悉，早在2018年，有网民爆料在央视实习期间遭到朱军骚扰。随后，当事双方对簿法院。作为央视著名主持人的朱军也在此次事件后，逐渐淡出公众视线，再也没有出现在央视的节目中。

2020年12月，朱军曾在微博中首次回应上述事件。他在转发了一篇相关的报道后称，“这两年多我承受了巨大耻辱，一直未发声因我坚信清者自清，相信法律。我负责任的对所有观众说，我从未触碰过那位女士一分一毫。我希望，毫无证据的就给人处以私刑，到我为止，不会成为社会惯例。”

公开资料显示，2021年9月该案一审开庭，北京市海淀区人民法院审理认为，原告周某某提交的证据不足以证明朱某对其进行性骚扰的主张，故一审判决驳回原告周某某的诉讼请求。

2022年8月，此案二审开庭，法院经审理认为，上诉人周某某提交的证据不足以证明朱某对其实施了性骚扰行为，上诉请求不能成立，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，故判决驳回周某某的全部上诉请求，维持原判。