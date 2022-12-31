台湾陆委会：明年2月评估小三通常态化

金门县长陈福海办公室星期六（12月31日）说，到访金门视察小三通复航整备的大陆委员会副主委邱垂正说，金马春节专案是恢复小三通的起点，将依执行情况和中国大陆疫情发展，2023年2月6日专案结束后评估小三通常态化。

据台媒引述中央社报道，陈福海办公室星期六早发布新闻稿称，断航近三年的小三通即将于明年1月启航，邱垂正星期五（30日）到金门水头通关大楼视察复航整备工作，针对旅客通关动线、唾液筛检等流程与移民署、疾管局驻站人员交换意见。

邱垂正随后到县府拜会陈福海时说，为了金门民众健康，台湾中央规范从2023年1月起自厦门入境的旅客，不分国籍都要进行唾液核酸检验。但唾液筛检需20小时才有结果，陈福海希望中央能思考双筛（家用快筛＋唾液筛检）的可能性；邱垂正对此说，会将金门县府所提的意见带回中央疫情指挥中心讨论。

行政院12月22日宣布2023年1月7日到2月6日实施“金马地区民众春节交通”专案，对于常态化恢复小三通，邱垂正说，金马春节专案是恢复小三通的起点，后续将依专案执行情况、评估中国大陆冠病疫情发展等情形，2023年2月6日专案结束后就会针对下一阶段进行评估。

邱垂正说，这段期间金门县府所提出的人道探亲资格认定需求，获得中央各部会善意回应，只要能做到防疫有秩序、旅客不中转，会尽量充分授权县府。

陈福海透露，航商会议已初步排定复航船班表，也希望自己能在首航时到厦门迎接许久未回家的乡亲。他并表示，县府积极向中国大陆方面反映，希望规范旅客在登船前往金马前，若不能提供核酸证明，也应在现场以家用快筛检测，结果为阴性才能购票登船。

陈福海并提到，目前台湾地区民众赴中国大陆还是需要提供48小时核酸阴性证明，一份核酸证明约新台币4000元（174新元），希望陆委会能协助向中央疫情指挥中心争取弹性政策，减轻民众负担。