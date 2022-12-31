恒大汽车已交付324辆恒驰5 附属公司收468万欧元偿债书

恒大汽车星期五（12月30日）晚公告称，公司的“恒驰5”正在量产，已经向客户交付324辆。公告还称，公司的一家全资附属公司恒大恒驰新能源汽车控股（香港）有限公司，接获代表某债权人发出的法定要求偿债书，要求附属公司支付总额468万4520欧元（约673万6808新元），声称有关附属公司与债权人所订立清偿协议到期应付的未偿还债务。公司现正寻求专业意见，并将采取一切有效措施保障公司及股东的利益。

根据澎湃新闻报道，恒大汽车在公告中称，为了节省成本，集团正进行一系列的减省成本措施，包括减少整体员工数目，安排部分员工停工休息、部分员工减薪等。集团将继续以最大力度为“恒驰5”量产创造有利条件。

由于恒大集团面临着流动性问题，市场对于恒大汽车的可持续经营能力也保持质疑。

今年8月份有市场传言恒驰汽车将被收购的消息，恒驰汽车总裁刘永灼当时表示，“公司一直在积极引入战略投资者。截至目前，既有地方政府也有多家实力企业对恒驰汽车表达了投资意向，不存在被并购一事。”

此外，恒大汽车在公告中称，公司的一家全资附属公司接到了法定要求偿债书。

公告称，公司的一家全资附属公司恒大恒驰新能源汽车控股（香港）有限公司，接获代表某债权人行事的律师根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例发出的法定要求偿债书，要求附属公司支付总额4684520欧元，声称有关附属公司与债权人所订立清偿协议到期应付的未偿还债务。法定要求偿债书要求附属公司于法定要求偿债书送达日期起三周内（即2023年1月5日或之前）偿还债务，否则债权人或会针对附属公司提出清盘呈请。附属公司的主要资产为恒大汽车集团的瑞典附属公司National Electric Vehicle Sweden AB的股权。

恒大汽车表示，公司现正就法定要求偿债书寻求专业意见，并将采取一切有效措施保障公司及股东的利益，公司将适时作出有关法定要求偿债书的进一步公告。

截至目前，恒大汽车还未披露公司2021年年报和2022年半年报的情况。在最新的公告中，恒大汽车称，相关审计及审阅工作仍在进行中，待相关程序完成后，公司将在切实可行情况下尽快发布。

