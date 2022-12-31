澳门本轮冠病疫情感染高峰期已过

澳门冠病应变协调中心副主席兼社会文化司司长欧阳瑜说，她相信澳门本轮疫情的感染高峰期已过，目前感染者人数正呈下降趋势，当局正集中医疗资源，全力救治重症患者。

据澳门政府官网消息，欧阳瑜星期五（12月30日）下午出席公开活动后接受传媒访问时说，综合各方面数据分析，包括市民透过冠病感染者自我评估及社区门诊预约平台主动申报的人数、冠病感染者社区门诊和感染者支援热线服务人次等数据，澳门此轮疫情的感染高峰期已出现在12月21日至23日之间，23日后感染人数则呈下降趋势，早前预计澳门可能会有五至八成人感染冠病，至今未见已达八成人受感染，但据分析推算本轮疫情预计超过五成人口受感染。

她续称，目前主动申报感染的主要是需申请病假证明的上班人士，但欠缺长者及小童的感染数据，由于部分人不懂申报或没必要申报，例如学生正值假期不一定申报，故较难准确计算澳门冠病感染率。

她说，至于因染疫申请病假纸的数据，因部分人士申请多于一次，需待卫生当局整合资料后再公布。根据病毒分析结果，目前澳门流行的变异株为奥密克戎BF.7及BA.5变异株，而BA.5变异株所占的比例较高。

欧阳瑜说，大部分感染人士已经或正处于逐步康复中，各行各业也随之恢复正常运作。然而，长者和患有多种慢性基础病的人士较易出现重症，澳门于12月27日、28日进入重症高峰期，卫生当局已统合全澳的医疗资源，提升救治能力，全力救治重症患者。当局正密切留意重症高峰情况。与此同时，也会密切关注学生在2023年1月9日非高等教育学校复课后的感染情况。

她指出，澳门政府正全盘检视入境澳门的防疫及当地的防控措施，以配合国家相关政策作调整。在通关措施方面，涉及与中国大陆、香港、台湾及外国的通关措施，正密切沟通并待中央政府批准。

对于有澳门大学研究预期下月中下旬疫情或会回升，欧阳瑜称不排除病毒会变种的可能，且感染率会有高低波幅，卫生当局会留意各地疫情发展，包括病毒变异以及感染率等情况，希望居民能为可能周期性出现的疫情高峰作好准备。

此外，新一批二价冠病疫苗已抵达澳门，欧阳瑜呼吁居民把握时间尽快完成接种。近期感染的人士，也应在感染三个月后尽快完成接种。她也提醒居民，应继续坚持戴好口罩、做好个人清洁卫生等防范措施。