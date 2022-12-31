台外交部强烈谴责普京在中俄元首视频会谈重申“一中原则”

台湾外交部星期六（12月31日）强烈谴责俄罗斯总统普京星期五（30日）在中俄元首视频会谈中，重申“一中原则”。

据台湾外交部官网31日消息，关于俄国总统普京与中国大陆国家主席习近平星期五（30日）在视讯会谈时重申支持“中国对台湾议题的立场，坚定恪守一个中国原则”，台外交部回应称，中共政府外事部门于会后发布的新闻稿中称，俄国支持“中国对台湾议题的立场，坚定恪守一个中国原则”。台外交部对中国大陆再次假藉与其他国家领导人会谈的机会，持续在国际间散布贬损“中华民国台湾”主权的不实论述，表达严正抗议及强烈谴责。

台外交部在声明中重申，中华民国与中华人民共和国互不隶属，中共政权连一天都没统治过自由民主台湾，这是长年存在的事实与国际公认的两岸现状，无论中共政权如何扭曲台湾的主权地位，都无法改变台湾存在的客观事实。

声明称，俄国违反联合国宪章以武力非法入侵乌克兰，中国大陆持续以讯息战及军机舰绕台，危害台海及印太区域安全及稳定，已是违反国际法及破坏国际秩序的事实，而今陆俄两国领导人会谈，藉相互夸谈反对霸权主义及霸凌，以及维护联合国权威及国际法地位，更让国际社会感到讽刺及不屑。

声明还说，台湾是世界守护民主自由体制的重要堡垒，台湾乐愿与所有坚定捍卫民主自由价值理念的国家互动交往，也呼吁全球合作抵抗威权的威胁。台湾政府与人民更以自助人助的决心，善尽国际社会成员的责任，以共同维护印太地区的自由开放，确保全球的和平稳定与繁荣。

另据中国大陆外交部官网星期五30日消息，普京表示，很高兴延续俄中两国良好传统，在新年将至之际同中国国家主席习近平举行视频会晤，共同总结今年俄中关系发展成果，规划明年双边合作蓝图。俄方坚定支持中方在台湾问题上的立场，坚定恪守一个中国原则。俄方期待同中方密切交往接触，积极推进各领域合作。