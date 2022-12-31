中蒙边境口岸明年1月8日起开放

中国早前宣布从明年（2023年）1月8日起大幅放宽边境管制措施，同时，中蒙边境二连浩特口岸旅客通道也将开放。

据内蒙古自治区人民政府官网12月31日消息，二连浩特市人民政府办公室提供的消息称，12月27日，蒙古法律与内务部部长赫·尼姆巴指出，根据中国国务院应对新型冠状病毒感染疫情联防联控机制综合组《关于印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知（联防联控机制综发〔2022〕144号）》，2023年1月8日起，逐步恢复水路、陆路口岸客运出入境。

第一轮将开放扎门乌德-二连口岸客运活动，下一步将按照希伯呼伦-策克、杭吉-满都拉、毕其格图-珠恩嘎达布其等顺序陆续开放其它口岸旅客通道。蒙古国通过14个陆地口岸与内蒙古自治区接壤，其中13个口岸实施货物交流。此外，中蒙双方就哈毕日嘎-阿日哈沙特口岸开放问题交换意见，中国称正在开展相关准备工作，在航空运输领域也正在开展相关准备工作。

稍早前的12月27日，中国国务院应对冠病疫情联防联控机制外事组《关于中外人员往来暂行措施的通知》提出，优化配套管理措施，保障各类口岸货运尽快恢复至疫情前水平。调整陆路口岸“客停货通”政策，在综合评估的基础上逐步恢复陆路口岸客运出入境（含边民往来）。逐步恢复水路口岸客运出入境。对国际邮轮，先开展试点，再逐步放开。为中外籍船员在中国境内换班提供更多便利。

另外，交通运输部也于近日印发《逐步有序恢复国际道路客运工作方案》（简称《方案》），部署做好冠病实施“乙类乙管”后中外人员往来国际道路客运服务工作。《方案》明确，自2023年1月8日起，调整公路口岸国际道路运输“客停货通”政策，在公路口岸恢复客运出入境服务后，逐步有序恢复国际道路客运服务。