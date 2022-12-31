中国多地多家医院全院取消元旦休假，以保障患者救治。据不完全统计，至少有湖南、江苏、山西、河北、陕西、黑龙江等省份的数十家医院已宣布全院取消新年休假。

根据澎湃新闻报道，山西临汾市人民医院发布消息称，为全力保障患者就医需求，充分发挥医疗机构在防控新阶段的中坚力量作用，医院星期三（12月28日）召开线上疫情防控会议，决定全院取消元旦休假，以争分夺秒全力保障医疗工作开展。

湖南长沙融城医院星期六（12月31日）消息称，根据上级部门疫情救治工作的要求，结合医院救治工作的实际情况，经医院研究决定取消全院元旦假期，所有科室正常开放应诊。为全力做好疫情救治工作，即日起将暂停胃肠镜、体检及驾驶员等体检服务。

同处湖南的怀化市会同县人民医院称，鉴于目前病人急剧增加，疫情形势异常严峻，全院取消周末及元旦休假（12月31日至1月2日），争分夺秒全力保障危急重症患者救治工作。秉承“能收尽收，应治尽治”原则，做好人力保障、诊疗保障、设备保障、综合保障，全力保障人民健康与生命安全。

另据湖南益阳市第四人民医院发文透露，在星期五（12月30日）召开的疫情防控调度会上，市四医院院长程超再次强调，全力以赴保障冠病感染患者医疗救治，全院干职工在取消周末休息的基础上再次取消元旦休假，同时号召具有医学背景的行后人员积极请战投入疫情防控和医疗救治一线，举全院之力共同抗疫、共克时艰。

此外，河北唐山市古冶区中医医院星期六（12月31日）发文称，医院取消2023年元旦休假，全院员工正常上班，各门诊正常开诊，正常进行各项检查、检验，正常收治住院病人，正常开展手术。

江苏连云港市赣榆区中医院也称，为有效应对冠病感染高峰期，充分满足患者就医需求，全力保障群众生命健康，赣榆区中医院全体职工取消2023年元旦假期休假，确保诊疗、检查、住院、手术等各项工作正常开展。

根据中国国务院办公厅发布的通知，中国元旦假期为2022年12月31日至2023年1月2日放假调休，共三天。

