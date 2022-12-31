韩国驻华使领馆逾六成韩籍职员染疫

中国面临新一波冠病疫情感染潮之际，近两周来韩国驻华大使馆有超过六成员工染疫，大使馆并宣布限时暂停发放赴韩短期签证。

据韩联社报道，韩国最大在野党共同民主党议员李在汀星期五（12月30日）通过韩国外交部核实的信息称，近两周以来，240多名韩国驻华公馆（大使馆、总领事馆、分馆）韩籍职员确诊感染冠病。

韩国在中国共设有10个公馆，韩籍员工总数约380人，其中63%的人已确诊冠病。韩国外交部官员透露，目前尚未出现重症患者，逾210人已康复并返岗。

随着中国境内疫情扩散，韩国驻成都总领事馆和驻沈阳总领事馆12月19日至23日暂停签证业务。韩国在华外交机构也将从2023年1月2日至31日停发赴韩短期签证，且将根据情况有可能延长，但有外交、公务、必要商务需求和人道主义事由等情况则除外。

韩国政府同时决定，暂停从中国起飞的航空增班计划。目前从中国飞往韩国的班机数量，仅为冠病疫情前的5%，且统一降落在仁川机场，以便防疫作业。

韩国政府并宣布，自2023年1月2日至2月28日，从中国入境并在韩国短期停留人员，须在入境后立即接受核酸检测，并在规定场所等待检测结果。至于自中国入境的韩籍和长期居留人员，须在入境后一天内在居住地辖区卫生站接受检测，事后须在住所等待检测结果。

同时，自2023年1月5日起，自中国搭机入境韩国的所有人员，都须提交起飞前48小时内核酸阴性证明，或起飞前24小时进行的抗原（快筛）检测阴性证明。