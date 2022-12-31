香港预计明年首季为港青提供逾千个宿舍单位

香港政府早前公布《青年发展蓝图》，提出解决青年住屋问题。香港民政及青年事务局局长麦美娟称，蓝图提出资助非政府机构租用酒店和旅馆用作青年宿舍，有相关项目已在洽谈，预计明年初会有1000多个政府资助兴建的青年宿舍单位落成。

综合网媒“香港01”和香港商业电台报道，麦美娟星期六（12月31日）在电台节目上说，蓝图推出后，有非政府组织和商界联络表示，有地方可以用作兴建宿舍，相信第一季有一千多个青年宿舍落成。至于租用酒店方面，她称局方已获立法会拨款，明年第一季可公布宿舍单位数目。

麦美娟说，她有信心可在五年内觅得额外3000个宿位，不担心陆港通关后影响酒店参与意欲，并形容企业反应正面，要履行社会责任。

有言论关注蓝图未提及如何协助更生青年，特别是因反修例事件入狱的青年。麦美娟说，在过往170多场的咨询活动中，曾与被捕青年会面，了解他们的需要，因此认为不断强调要协助只是变相标签，“不是每天讲修补与年轻人的关系就等于做了蓝图的工作”。

她称，很多年轻人不了解政府工作，蓝图目的是增加港府和青年人的沟通，让青年人看到政府有决心让香港变成青年型社会。

她重申，蓝图针对不同年纪、阶层和背景的年轻人所关注的问题提出针对性措施，当中有160项措施可因应社会需要不断更新。

另外，港府《施政报告》也提出成立18区关爱队，有地区首阶段遴选开始报名。麦美娟强调，关爱队组成目的是凝聚社会力量的平台，不会排斥任何人。

参加关爱队条件之一是曾举办庆回归等支持政府的社区活动，有言论关注民主派未必能达到门槛。麦美娟回应称，甄选关爱队要考虑组织是否有足够动员力和社区参与，以及熟悉社区，可长期提供服务。

另一条件是队员不能有定罪纪录，麦美娟说，关爱队接受政府资源因此严格要求，但有关人士仍可以参与关爱队义工。