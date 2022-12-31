台湾空军防空暨导弹指挥部12月迁驻高雄旗山，空军司令刘任远星期五（12月30日）视导，特别肯定防空部官兵在通力合作下，圆满完成专案搬迁作业。

据台湾《自由时报》星期六（12月31日）报道，专责发挥联合防空作战效能，提升精准打击关键战力的台湾空军防空暨导弹指挥部的驻地12月已由台南仁德搬迁至高雄旗山某陆军营区。

在各型战机外，台湾空军有两大防空作战利器，要能看得远、打得远。位于北部山区的长程预警雷达，以及设置在全台高山、外岛地区的战管雷达，就是空军的千里眼，而防空暨导弹指挥部指挥管制的天弓、爱国者、鹰式防空飞导弹，以及雄二E巡弋导弹、雄升地对地巡弋导弹、剑翔无人攻击载具，则是打得远丶打得精准的拳头部队。

台湾空军防空暨导弹指挥部不仅是驻地由新北泰山丶台南仁德再到高雄旗山，名称及组织也数次变更。台军导弹部队最早在1959年成军，年扩编成陆军导弹指挥部，2004年编成导弹司令部，改隶直属参谋本部指挥；2006年依台军精进案第二阶段组织调整，将制海、防空部队移编海、空军，编成导弹司令部，2012年又改编为参谋本部防空导弹指挥部，2017年移编空军，同年9月再由空军防空导弹指挥部和空军防空炮兵指挥部合并升格为空军防空暨导弹指挥部。

台湾军方人士指出，空军防空暨导弹指挥部原本在台南仁德的指挥部本部驻地，欠缺完善的地下指挥所设施及机制，在战时容易成为大陆军方第一波攻击的目标，为避免交战时有关防空作战、导弹反制的指挥管制机制功能瘫痪，台国防部因此核定，将空军防空暨导弹指挥部搬迁到具有完善地下指挥机制的陆军高雄旗山某营区内。

根据台湾军方《青年日报》31日报道，台湾空军司令刘任远上将30日由业务主管一行陪同，视导防空暨导弹指挥部，慰勉防空部队官兵坚守岗位，戮力战备，让台湾民众得以安心过节。他特别肯定防空部官兵在通力合作下，圆满完成专案搬迁作业。

刘任远首先听取部队任务简报，了解营区整体规划及设施妥善情况，并巡视餐厅、中山室等住用环境，关切官兵生活与工作情形。

鉴于元旦及春节连续假期将届，刘任远特别重视战备留守及休假规划，并叮嘱各级干部关怀所属心绪状况与营外言行举止，以达机先防处成效，确保人员安全。