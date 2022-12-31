台媒：台军拟2024向美采购弹簧刀攻击无人机系统

知情人士透露，台湾陆军计划在2024年以军售方式，向美国采购100套弹簧刀（Switchblade）攻击无人机系统，目前规划先部署在特战单位使用。

据台湾《上报》报道，知情人士称，为了配合台湾政府无人机国家队的开发案，台湾计划在2023年除由民间厂商协助军方开发三类无人机，及五款不同用途军用无人机原型机系统外，还期望陆军同时具备美制弹簧刀攻击无人机和台产小型攻击无人机系统。

据悉，台湾陆军已获国防部同意，从2024年编列预算循军售管道向美采购百套具有实战验证的弹簧刀攻击无人机系统，目前已启动建案程序并进行弹簧刀300型与600型系统评估。

报道称，乌克兰在俄乌战争中使用弹簧刀系统，屡屡重创俄军地面部队，出现意想不到的战果，是陆军发挥不对称作战战力的利器。

弹簧刀系列是美国AeroVironment公司产品，分300小型与600大型两款，其300型含发射器为2.5公斤，并可整合于野战背包之中，由单兵携行，从部署到发射仅两分钟；600型重约15公斤，含发射器重31公斤，再加上专用遥控站总重为54.4公斤，需要约两至三人的无人机小组携行操作，且从部署到发射不到10分钟。

弹簧刀攻击无人机外型有如一枚迫击砲弹，自地面的砲筒发射之后，能以时速96.5公里速度航行15分钟，地面的操作人员透过即时的全球卫星定位系统（GPS）导航操作，以俯冲轰炸的方式攻击目标。

据悉，由于台湾近两年来向美大量采购武器装备，2023年台湾国防预算几乎没有新增的武器采购案，加上从2024年起就是向美采购武器装备的付款高峰期，所以各军种与不对称战力无关武器装备，就无法争取到预算。

事实上，在2020年的美台军售会议上，美方就同意向台出售弹簧刀小型无人机系统，主要是知晓台湾中科院已启动研发同性能的“奇隼专案”小型攻击式无人机系统，美方就直接表明出售意愿；但当时台湾采购重心在海马斯多管火箭系统、M109A6自走炮，以及美国要求的海军机动鱼叉反舰导弹系统，所以并未考量弹簧刀小型无人机系统。