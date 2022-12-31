插队获名额高价转卖 上海警方严打殡葬“黄牛”

中国冠病感染人数暴增之际，多地出现医疗挤兑、殡葬业负荷超重等问题，殡葬业甚至出现“黄牛党”，通过插队获得名额，再高价转卖给民众，上海警方已成立工作专班进行打击。

据东方网星期五（12月30日）报道，上海警方近期针对哄抬药价、殡葬“黑中介”、非法销售抗原检测套装等涉疫违法犯罪行为，成立打击涉疫违法犯罪工作专班，重拳打击借疫情扰乱社会秩序、非法牟利的不法之徒。

对于群众反映存在殡葬“黑中介”的情况，上海警方会同市民政部门，对12345市民热线及110等举报中涉殡葬黑中介的线索排查梳理，重点对殡葬业“一条龙”从业人员涉嫌非法经营、非法获取家属信息、伺机哄抬殡葬服务价格，甚至未提供真实服务存在诈骗等涉嫌违法犯罪的线索，排查梳理，形成专案实施精准打击。

据报道，徐汇分局12月29日破获一起涉嫌高价收取殡葬费用的案件，三名犯罪嫌疑人在网上发布殡葬中介信息，以每单增加50%以上服务费提供殡葬服务非法牟利。

上海警方也派出专项督导组，采取着装和便衣相结合的方式，巡查全市殡仪馆、医院，查处“黄牛”扰乱秩序、获取不法利益等违法行为。

虹口分局12月29日在宝兴殡仪馆周边巡查时，现场抓获20余名殡葬“黄牛”，相关违法人员在没有殡葬服务需求和相关证明手续的情况下，通过插队等方式将得到的业务受理名额以1500至2000元（人民币，约292至389新元）不等的价格贩卖给前来办理业务的市民。目前，上述违法人员已被依法行政处罚。

警方提醒，上海警方对此类违法犯罪行为“零容忍”，发现一起、查处一起，下一步还将会同市民政部门、行业协会，加大联合打击力度，净化殡葬服务市场。