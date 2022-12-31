蔡英文召开国安高层会议 敲定民生经济四大目标

台湾总统蔡英文星期六（12月31日）召开国安高层会议，针对全球经济的严峻挑战，就台湾总体经济、产业困境及民生经济进行研商，并归纳提出第一波因应措施，强调“减轻人民负担、稳定民生物价、调整产业体质、维持经济动能”，是执政团队面对来年经济挑战的四大重要目标。

据台湾总统府发布的新闻稿，蔡英文星期六在台湾总统府召开国安高层会议。蔡英文在新闻稿中说，2023年全球经济局势面临更为严峻的挑战，全球经济正在发生根本性的改变，尤其是乌俄战争及中美经济竞争，引发各国对经济安全的重视和全球供应链的加速重组，以及全球因应气候变迁及疫情变化，导致生产面及消费面所发生的根本变革。

蔡英文吁请国安会会同行政部门，针对建构“靱性经济”及未来产业发展策略，尤其半导体产业及资通讯产业在全球供应链之角色及布局的调整，进行系列研讨。

蔡英文称，台湾政府必须预做准备，除了已编列既有预算约6000亿元（新台币，下同，262.33亿新元）投入公共建设，扩大内需以维持经济动能外，执政团队要以稳定经济民生为最优先的任务。一方面从食衣住行等民生经济的角度，照顾弱势族群、减轻人民负担。

另一方面，要初步盘点遭受冲击的传统产业、农渔业、观光业等产业，给予必要协助。蔡英文并要求，在因应短期经济问题时，也要将如何提升中长期经济的靱性及产业竞争力，同歩纳入考量，不仅协助企业渡过难关，并且能够因应未来的挑战。

台湾《经济日报》报道，依据国发会分析，在有前瞻、国防、防疫三项特别预算的前提下，蔡英文执政以来仅净增加举债3010亿元，中央政府整体财政状况仍属健全。虽然台湾财政部预估2022年全台税收可望超过预算数4500亿元，其中，扣除应分配给地方政府的税收700亿元，中央税收占3800亿元，仍须待2023年7月经由审计部审查，才能完成审定程序。

蔡英文说，根据台湾政府初步规划，中央政府可运用的3800亿元，可从三个面向规划。其中1000亿元为规模，拨补劳保及健保基金财务缺口，并同时挹注台电资源，进行电价补贴。一方面减轻劳健保基金的财务压力，也减轻下一代的给付负担；另一方面，则从源头管控能源价格，稳定全球原物料上涨对台湾物价的冲击。

其次，除各部会既有经费外，也将再以其中约1000亿元额度，投注“加强韧性经济方案”，来因应全球通膨及国际经济挑战的冲击。最后，剩余金额约1800亿元，除预留一定财源以备不时之需，在财政许可范围内，也会适时研议与全民共享的可行方案。

蔡英文听取简报后，会议中进行完整深入讨论，进而归纳提出第一波经济民生因应措施，并做成七项结论，包括减轻居住负担、提高居住品质，持续落实居住正义；扩大公共运输补贴；加强照顾弱势族群；协助传统产业及中小企业朝向低碳化、智慧化、模组化升级转型；强化农渔基础设施；加速国际观光客来台，明年目标600万人次；持续稳定整体物价。

最后，蔡英文吁请行政院苏贞昌院长率领各部会，将相关具体计划、财务规划、经费来源等研拟定案，并适时向民众报告。而面对2023年全球经济严峻挑战，各产业势将面临动能减缓之冲击，台湾政府后续将进一步研商缺工等各项问题的因应方案，执政团队将持续透过各项措施，将资源有效运用，协助需要帮助的产业，照顾需要帮助的人民。