中国官方要求加强农村防疫及县级医院重症资源建设

中国即将迎来元旦和春运的人口流动和返乡潮，官方要求加强农村地区的防疫工作，加强县级医院重症和传染病医疗资源建设，提升重症救治水平等，最大程度保护农村居民生命安全。

据中国政府网消息，中国国务院联防联控机制、中央农村工作领导小组星期六（12月31日）印发《加强当前农村地区新型冠状病毒感染疫情防控工作方案》，要求各地区、各部门充分认识做好当前农村地区疫情防控工作的重要性和紧迫性，围绕“保健康、防重症”，重点抓好农村地区防疫体系运转、药品供应、重症治疗、老人儿童防护等方面工作，最大程度保护农村居民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对农村经济社会发展的影响。

方案提出要提升重症救治水平，加强县级医院重症和传染病医疗资源建设。若县级医院是三级医院，要加快完成综合ICU监护单元建设和升级改造。参照综合ICU标准，立即启动除综合ICU外其他专科重症监护床位扩容改造工作，配备满足综合重症救治需要的监护与治疗设备。

若县级医院是二级医院，应当独立设置重症医学科，按照综合ICU标准建设和改造重症监护单元。加强缓冲病房和传染科建设；城市对口帮扶医院应当派出重症医学专业医护人员为县级医院重症、内科、儿科、急诊科等医护人员开展专业培训。

方案也对分级分类治疗提出具体要求，未合并严重基础疾病的无症状感染者、轻型病例，采取居家自我照护。超出乡镇卫生院服务能力的，在县域医共体牵头县级医院的指导下，及时转诊患者。普通型病例、高龄合并严重基础疾病但病情稳定的无症状感染者和轻型病例，转诊至亚定点医院治疗。

以肺炎为主要表现的重型、危重型以及需要进行血液透析的病例，转诊至定点医院集中治疗。以基础疾病为主的重型、危重型病例，以及基础疾病超出乡镇卫生院、亚定点医院医疗救治能力的，转诊至县域医共体牵头县级医院治疗，情况紧急的可直接到有相应诊疗能力的医疗机构就诊。

方案特别强调，各级各类医疗机构要严格落实首诊负责制和急危重症抢救制度，不得以任何理由推诿或拒绝冠病感染者就诊。

方案提到，要加强农村重点人群防护，包括要摸清村组内合并基础疾病的老年人、残疾人、孕产妇、孤寡老人和孤儿、事实无人抚养儿童、留守儿童等人员健康情况，完善重点人群电子健康档案；加快提高疫苗加强免疫接种覆盖率，特别是老年人群覆盖率，设立老年人绿色通道或安排流动接种车下乡进村等。

此外，方案也要求保障农村地区医疗物资供应，要求加强口罩、抗原检测试剂等医疗物资保供，加快退热、止咳、解痛类药品生产供应；加强医疗物资准备，为县级医院、乡镇卫生院、村卫生室配足中药、退热药、抗原检测试剂；同时也要加强医疗用品市场监管，严厉打击哄抬价格等违法行为。