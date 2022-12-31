中国人大审议金融稳定法 央行可提供再贷款支持

中国全国人大常委会近日对《金融稳定法》进行了审议，距离出台再前进一步。法案明确，中国人民银行再贷款可以用于为金融稳定保障基金提供流动性支持。

综合第一财经网和《证券时报》报道，13届全国人大常委会第38次会议对《中华人民共和国金融稳定法(草案)》(下称《金融稳定法》草案)进行了审议，并将《金融稳定法》草案予以公布。

《金融稳定法》草案明确，维护金融稳定的目标是保障金融机构、金融市场和金融基础设施基本功能和服务的连续性，不断提高金融体系抵御风险和服务实体经济的能力，遏制金融风险形成和扩大，防范系统性金融风险。

草案指出，维护金融稳定，应当坚持预防为主，强化金融风险源头管控，依法将金融活动全面纳入监督管理，按照市场化、法治化原则协同高效化解和处置金融风险，公平保护各方合法权益，防范道德风险。

中国人民银行副行长刘国强日前表明，金融稳定法明年有望出台。这将明显提高金融重大风险防控能力，为守住不发生系统性金融风险的底线发挥重要作用。

本月27日，《金融稳定法》草案提请13届全国人大常委会第38次会议审议。为健全金融风险防范、化解和处置机制，维护金融稳定，国务院提出了关于提请审议金融稳定法草案的议案；今年4月6日，人民银行就《中华人民共和国金融稳定法(草案征求意见稿)》公开征求意见。

对比主要内容来看，《金融稳定法》草案与央行4月初披露的版本内容大体一致，一些内容出现了细节上的调整。

比如，在金融稳定目标上，《金融稳定法》草案将“维护金融稳定的目标是保障金融机构、金融市场和金融基础设施持续发挥关键功能”调整为“维护金融稳定的目标是保障金融机构、金融市场和金融基础设施基本功能和服务的连续性”，由“防止单体局部风险演化为系统性全局性风险，守住不发生系统性金融风险的底线”调整为“遏制金融风险形成和扩大，防范系统性金融风险”。