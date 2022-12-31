布林肯盼与秦刚持续富有成效工作关系

美国国务卿布林肯表明，希望与中国新任外交部长秦刚持续富有成效的工作关系。

中国全国人大常委会会议星期五（12月30日）决定，免去王毅兼任的外交部部长职务，任命驻美大使秦刚为外交部部长。

据中国外交部官网消息，秦刚30日致辞时说，中国将坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，积极参与全球治理体系改革和建设，坚定捍卫国家主权安全发展利益，全力保障中国公民、法人在海外合法权益。

据法新社星期六（12月31日）报道，美国国务卿布林肯透过国务院发言人说，“美国将持续保持中美沟通管道畅通，以负责任方式管理双边关系，并期待与中国新任外长秦刚维持富有成效的工作关系”。

另据中国驻美大使馆官网消息，秦刚星期一（12月26日）在美国《国家利益》杂志发表题为《中国的世界观》的署名文章。

他在文章写道，从命运共同体看世界，开放、合作、共赢是终极选项。中国国家主席习近平不久前同美国总统拜登在印尼峇厘岛会晤时强调，宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣，中美关系不应是你输我赢、你兴我衰的零和博弈，两国共同利益不是减少了而是更多了。这是人类命运共同体世界观在中美关系中的投影。