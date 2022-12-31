中俄元首互致新年贺电

中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京星期六（12月31日）互致新年贺电。

据中国央视新闻报道，习近平代表中国政府和中国人民，向俄罗斯总统普京和俄国人民致以诚挚的祝贺和美好的祝愿。

习近平指出，2022年是极不平凡的一年。面对加速演变的国际形势和持续蔓延的全球疫情，中俄关系始终保持健康发展势头。这一年，中俄经贸合作稳步推进，能源、投资、互联互通等领域合作取得新成果，为两国共同发展提供了助力。双方正式启动中俄体育交流年，两国民众的相互了解和传统友谊进一步加深。

习近平指出，即将到来的2023年是中国全面落实中共二十大精神的开局之年，中俄关系也将迎来新的发展机遇。他愿同俄罗斯总统普京保持密切交往，引领双方深化全面战略协作和各领域务实合作，造福中俄两国和两国人民。

俄罗斯总统普京向中国国家主席习近平致以衷心的节日祝贺，祝愿友好的中国人民幸福安康。

普京说，在即将过去的一年里，俄中全面战略协作伙伴关系持续加强，展现出强劲发展势头，经受住外部挑战考验。

他称，俄中两国政治对话内容丰富，双边贸易额创历史新高，重大跨境交通基础设施项目建设完工。俄中体育交流年顺利举办，为推动双方人文合作作出重要贡献。

普京相信通过共同努力，双方能够将两国合作提升至新的更高水平，造福俄中两国人民。

中国国务院总理李克强31日也同俄罗斯总理米舒斯京互致新年贺电。

李克强说，过去的一年，中俄全方位务实合作持续深化，人文交流日益密切，两国友好的社会民意基础愈加稳固。双方成功举行了中俄总理第27次定期会晤，达成重要共识。

李克强说，他愿同俄罗斯总理米舒斯京加强沟通交流，推动两国各领域务实合作取得更多实实在在的成果。

米舒斯京说，俄中全面战略协作伙伴关系不断向前发展，相信俄中两国总理定期会晤框架下达成的各项共识将有助于增进两国战略协作，提升两国人民福祉。

另据中国外交部官网消息，中国国家主席习近平星期五（12月30日）下午在北京同普京举行视频会晤。

习近平说，“很高兴在岁末之际同普京总统举行视频会晤，这已经成为我们的一个好传统。在我们的共同引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系更加成熟坚韧，两国合作的内生动力和特殊价值进一步显现”。

普京说，“很高兴延续两国良好传统，在新年将至之际同习近平主席举行视频会晤，共同总结今年俄中关系发展成果，规划明年双边合作蓝图”。