赵少康挺侯唤郭 吁国民党团结赢下总统选战

曾表态有意参选2024年台湾总统大选的中广董事长赵少康，表态支持新北市长侯友宜和鸿海创办人郭台铭代表国民党参加总统大选，并称国民党不缺人才，应发挥团体战斗力来赢下总统选战。

赵少康星期六（12月31日）就2024台湾总统大选情势发表声明。他分析，虽然民进党在九合一选举中大败，用抗中保台所掩饰包装的无能、内斗、黑金、贪污、説谎、作假在选举被戳穿、总统人选赖清德最近也被台南市发生的枪击、买票等事件拉跨、蔡英文的爱将前副总统陈建仁也因为高端问题难以更上一层楼，但“饿死的骆驼比马大”，民进党终究是充实而完整的政党，有一定的基本盘。

他认为，国民党的麻烦就是小资产阶级、瞻前顾后，不敢放胆放手或豁出去拼。

赵少康以侯友宜为例，称九合一选后，侯友宜民调碾压所有人。在民众充分的支持下，所谓落跑不落跑并非问题，只要侯友宜站出来表明很多新北市政府该做而做不到的事，一定要到中央去完成、只有选总统才能救台救民，“告诉大家应该要做什么？怎么做？大家就会跟着你走”。

他说，只要侯友宜早早表态要参选，会主动登记参加初选争取提名，国民党主席朱立伦想挡也挡不住，自然可以免去外界一些猜想。至于如何化解一些深蓝选民的疑虑和需要拟定和宣扬政策的帮手，赵少康认为，国民党内人才济济，只要侯友宜肯发话接纳，“就会有一拖拉古人来响应”。

赵少康还说，郭台铭想选台湾总统也没有问题，即便上次退党做错，只要认错，加回来就是了，也不会有什么困难。

他认为，郭台铭能力、魅力、风格独特，在这个多变混乱的时代极其必要，又闯荡国际、两岸多年，与北京、美国高层交往经验丰富，也许更容易为台湾指出一个可行的方向。“所以郭董（郭台铭）应该发挥快速、敏锐、决断的个人特色，即刻重回国民党，为下架民进党，找回独立自主的台湾登高一呼。”

赵少康称，蓝军并不缺人才，麻烦的是各自为政，从来不会打团体战，多年来口口声声喊团结，但单打独斗的拳击赛只有想尽办法继续击倒对方，根本没法团结。

他比喻，“投手是投手，捕手是捕手，有人守内野，有人负责强打，各擅其位，各司其责”，认为国民党要把总统选战想成分工合作的球赛，个人有个人的位置，才会发挥团体的战斗力。

赵少康也认为，朱立伦除了正选副选、先发救援以外，也应该思考内阁归属及如何拿回立法院，才能实现完全执政的效率和目标。

他呼吁，国民党“要战将也要团结，2024一定赢。”