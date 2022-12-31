习近平新年贺词：中国疫情仍是吃劲的时候

中国国家主席习近平在2023年新年贺词中说，中国疫情“仍是吃劲的时候”。他也坦承，中国这么大，不同人会有不同诉求，对同一件事也会有不同看法，“要通过沟通协商凝聚共识”。

中国官媒央视《新闻联播》星期六（12月31日）晚上7时播出习近平发表年度贺词的录像。习近平在长约10分钟的贺词中肯定了中国的防疫政策。

他说，疫情发生以来，中国“始终坚持人民至上、生命至上，坚持科学精准防控，因时因势优化调整防控措施，最大限度保护了人民生命安全和身体健康”。

中国从11月起调整实施三年的“清零”政策，加速放宽防疫措施。疫情随后在中国快速地大范围传播，多地正面对疫情高峰。

习近平说：“目前，疫情防控进入新阶段，仍是吃劲的时候，大家都在坚忍不拔努力，曙光就在前头。”

他呼吁：“大家再加把劲，坚持就是胜利，团结就是胜利。”

中国放宽防疫措施前，严格的“清零”政策一度引发民间反弹情绪，多地在11月底相继发生“白纸运动”。习近平在贺词中未提及抗议活动，但间接承认民意反弹。

他说：“中国这么大，不同人会有不同诉求，对同一件事也会有不同看法，这很正常，要通过沟通协商凝聚共识。14亿多中国人心往一处想、劲往一处使，同舟共济、众志成城，就没有干不成的事、迈不过的坎。”

中国经济过去一年持续受疫情笼罩，2022全年经济增速料远低于年初设定的5.5％左右增长目标。习近平信心喊话，称中国经济“韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变”；只要笃定信心、稳中求进，就一定能实现既定目标。

中国在2022年底重启面对面元首外交，中美在外交、经济、安全等领域的竞争也在持续。习近平说，今天的中国“是紧密联系世界的中国”。

他说，百年变局加速演进，世界并不太平。中国始终如一珍视和平和发展，始终如一珍惜朋友和伙伴，坚定站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边。

习近平还提到中共召开二十大、前总书记江泽民离世等事件，并盘点了中国在北京冬奥会、神舟载人飞船、中国空间站、军队建设等方面的成就。

他也肯定了香港的发展，称“看到香港将由治及兴十分欣慰”，并指明坚定不移落实好“一国两制”，香港、澳门必将长期繁荣稳定。

在台湾问题上，他强调“海峡两岸一家亲”，敦促两岸同胞“相向而行、携手并进，共创中华民族绵长福祉”。

（联合早报北京特派员黄小芳报道）