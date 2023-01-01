中国军方指美军机对中国军机做出危险接近动作

中国军方星期六（2022年12月31日）回应中国军机在南中国海贴近美国军机的指控，反指美国军机做出危险接近动作。

中国人民解放军南部战区当天晚间通过官方微博账号，就中国海军歼-11战斗机被指对美空军RC-135型机做出不安全飞行动作做出回应时说，美国一架RC-135型机12月21日在中国华南沿海、海南西沙群岛当面蓄意抵近侦察，中国人民解放军南部战区组织空中力量对这架军机全程跟踪监视。

南部战区闻发言人田军里说：“美机不顾中方多次警告，突然改变飞行姿态对中方跟监飞机向左挤压、做出危险接近动作，严重影响中方军机飞行安全，严重违背《中美海空相遇安全行为准则》，严重违反相关国际法和国际实践。中方飞行员依法依规处置，专业规范操作，充分体现了中国军队对地区安全和一线人员安全负责任的态度。”

田军里指美国方面蓄意误导舆论、颠倒黑白、倒打一耙，妄图混淆国际视听。“我们严正要求美方约束海空一线兵力行动，严格遵守有关国际法和相关协议协定，防止出现海空意外事件。中国军队时刻保持高度戒备，坚决履行职责使命，坚决捍卫国家主权安全。”

南部战区也上载了据称是涉事美国军机接近中国军机的视频，显示美国军机被另一架飞机近距离拍到，也可以看到另一架飞机的机翼。

美国军方早前指一架中国歼-11军机当时贴近一架美国RC-135侦察机，两架军机之间的距离一度不到三米，迫使美国军机采取规避动作，避免军机相撞。

彭博社报道，美国国防官员则担心，类似事件可能导致2001年南中国海撞机事件重演。

中国外交部上星期五（12月30日）就此事回应时指美国长期以来频繁派舰机对中国进行抵近侦察，严重危害中国国家安全。

外交部发言人汪文斌当天在例行记者会上说：“美方的挑衅性危险行动是引发海上安全问题的根源所在。中方敦促美方停止此类危险的挑衅行动，停止倒打一耙抹黑中方。中方将继续采取必要措施坚定维护自身主权安全，并继续同地区国家一道，坚定维护南海（南中国海）和平稳定。”