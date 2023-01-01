加将要求从陆港澳入境前接受冠病检测 摩洛哥将禁从中国入境

继美英法等多个国家后，加拿大也将要求对从中国入境的乘客搭机前接受冠病检测，从星期四（2023年1月5日）起规定从中国大陆、香港和澳门入境的航班乘客，在搭机前两天内须接受检测并呈阴性。北非国家摩洛哥则将禁止从中国抵达的任何一国乘客入境。

据路透社报道，加拿大的新规定将在加国东部时间星期四凌晨12时01分起生效，为期30天，2岁及以上的乘客将受到影响。

加拿大政府星期六（2022年12月31日）说，他们会在获取更多数据后重新评估这项措施。

不过，从中国前往加拿大或美国的旅客，如果在航班起飞前10天以上的冠病检测结果呈阳性，则可以向航空公司提供康复证明文件，取代阴性检测结果。

加拿大公共卫生局星期六也公布，他们将与温哥华机场展开飞机废水测试试点项目，并扩大与多伦多皮尔逊机场的现有飞机废水测试项目，以评估在世界各地的冠病情况。公共卫生局说，他们将对样本进行测序，以监测是否有新变种病毒。

美国疾病控制与预防中心（CDC）早前也告诉路透社，随着中国冠病感染个案激增，中心正考虑从国际航班收集废水进行采样，以追踪任何新出现的变种病毒。

另一方面，摩洛哥外交部同日宣布，为避免新一波冠病疫情传入摩洛哥，摩洛哥将从1月3日起，禁止从中国抵达的任何一国乘客入境。

摩洛哥每年会接待数千名来自中国的游客，这些游客通常会乘搭飞机经波斯湾地区抵达摩洛哥。