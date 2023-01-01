中国多地民众聚集迎接新年

中国迎来防疫政策放宽后首个元旦小长假，尽管许多地区的疫情仍在蔓延，包括武汉、北京、上海多个城市跨年夜出现人潮，民众纷纷出门迎接2023年。

综合路透社和极目新闻、上观新闻、每日经济新闻等中国媒体报道，在经历了三年冠病疫情后，有成千上万人聚集在武汉市中心参与新年倒计时，并在午夜时分向天空放飞气球庆祝。

参与新年倒数活动的民众几乎都佩戴着口罩，也有人在接受路透社采访时说，仍然担心人员聚集会导致染疫或再次感染，“但我就是想出来，因为大家都出来了。”

据悉，武汉警方在星期六（12月31日）调集了6000余名警力，维护市中心沿江大道一带人潮秩序，疏导交通，确保跨年夜平安，并有700余名应急处突警力在现场随时待命，便衣行动队也在现场开展反扒行动，保护群众安全。

在首都北京，许多商业区在跨年夜都出现了人潮，其中市中心的王府井大街，街边树木都缠上了新年彩灯装饰，步行街上的雕塑“火树银花”也亮起灯光秀，吸引许多民众外出感受新年气氛。

一位在王府井聚餐的民众受访时说，2022是不平凡的一年，最后一天里希望过得更有仪式感。“因为疫情和朋友们有段日子没见面了，今天终于小聚一次，感觉熟悉的生活又回来了。”

为了提振商业信心、激发市场活力、拉动年节消费，促进商品消费和服务消费的全面恢复，北京还开展了“2023北京年货节”活动，包括王府井、凯德MALL、北京印象城、丽泽天街、双安商场等60余个重点商圈参与，打造具有北京年味儿的城市特色消费活动。

上海市中心也同样出现跨年人潮，外滩、南京路步行街等热门区域人山人海，为保障游客安全和道路顺畅，当地也出动了武警维护秩序，甚至组成“拉链式人墙”，引导游客有序过斑马线，疏导人流、车流。

不过，虽然外滩人潮汹涌，餐饮店的生意却没有2022年跨年夜那么繁忙。外滩一家餐厅的服务员告诉路透社，防疫政策松绑后，有很多人不敢出来了。

该服务员说，当晚餐厅还有些桌子是空的，而这在跨年夜通常不会出现。他说，该餐厅有200多个预订，但通常会比这多20％至30%的预订。"希望明年会好一些。"

