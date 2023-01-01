蔡英文元旦谈话强调战争不是解决问题选项

经历了台海关系紧张的2022年，台湾总统蔡英文在新年谈话中说，战争从来不是解决问题的选项，只有对话、合作、共同以促进区域稳定发展为目标，才能让更多人得到安全和幸福。

综合《自由时报》、《联合报》等台湾媒体报道，蔡英文星期天（1月1日）在总统府发表新年谈话时强调，台海和平稳定是区域内各方的共同责任，也是所有人的共同期待，从疫情到全球政经变局，两岸正经历许多同样的挑战，战争从来不是解决问题的选项。

针对中国大陆国家主席习近平星期六（12月31日）在新年贺辞中强调“海峡两岸一家亲”的表述，蔡英文说，有注意到“他用比较和缓的方式表达”，并称解放军在台湾周边的军事活动，无助于两岸关系、区域和平稳定。

另一方面，针对中国大陆近期疫情升温，蔡英文说，只要有需要，台湾愿意基于人道关怀的立场提供必要的协助，“帮助更多人走出疫情，有个健康而平安的新年。”同时她也提醒，为了防止大陆疫情扩散，依照最新情况和专家指引，台湾从1月1日起到1月31日会启动相关防疫措施，对从大陆入境人员进行核酸检测，并紧盯和持续调整各项防疫措施。

蔡英文在谈话中说，过去这一年台湾人民共同经历许多艰难挑战，迈向疫后的全新阶段，不过在疫情和全球经济变局下，仍然有很多人受到冲击与伤害。她说，有人经历自己或家人确诊，甚至失去健康和生命，有人因为严格的防疫措施，生技无以为继，有人因为物价波动，生活压力变得沉重，身为执政者，她有绝对的责任，政府确实不是万能，但政府有责任针对每个不足之处更加努力，全力照顾每位台湾人。

蔡英文指出，面对乌俄战争、全球通膨，国际有许多机构都预测，2023年经济正转弱，世界各地要面对经济金融剧烈波动，能源、粮食危机的不确定性，也让经济成长动能备受考验。

她指出，星期六的国安高层会议提出“减轻人民负担、稳定民生物价、调整产业体质、维持经济动能”等四大目标，希望透过适当扩大财政支出，保障民众的生活品质，维持短期经济成长的动能，兼顾产业长期竞争力的转型和升级。

台湾今年的新年升旗典礼以“众志成城、台湾向前”为主题，蔡英文与台湾副总统赖清德和台北市长蒋万安一同出席。

