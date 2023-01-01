国际机场理事会欧洲分会：欧洲国家检测中国入境旅客无科学依据

中国放宽疫情管控后，多个欧洲国家针对自中国大陆入境的旅客实施冠病检测措施，国际机场理事会欧洲分会（European branch of the International Airports Council）指称这项措施并没有科学依据（scientifically unjustified）。

据法新社报道，欧洲ACI在星期六（12月31日）的一份声明中说，欧洲国家对中国大陆入境旅客的单边检疫行动与过去三年所积累的经验和科学证据相抵触，“对来自这个国家的旅行者实施其他限制，既没有科学依据，也并非基于风险基础。”

欧洲ACI提出，若要识别和监视可能在中国出现的新变种，可以对机场废水进行分析和基因组测序，而不需要测试旅客。

欧洲ACI总干事扬科韦茨（Olivier Jankovec）说，欧洲国家再次陷入没有道理和未经协调的旅行限制中，而这些限制没有科学事实依据。他批评说，“这些旅行限制不起作用，目前欧盟的协调安排再次失败。”

该理事会代表了55个欧洲国家的500多个机场，曾强烈批评一些国家的防疫限制措施，在疫情高峰期一片混乱。

中国近期放宽防疫措施引发疫情暴发后，包括法国、意大利、西班牙和英国等欧洲国家在内的许多国家和地区都收紧从中国入境旅客的检疫要求，包括要求他们提供核酸检测阴性证明及进行入境核酸检测等。

欧盟的卫生机构之一的欧洲疾病预防与控制中心（European Centre for Disease Prevention and Control）星期四（12月29日）也提出，由于欧洲的免疫水平和欧洲存在与中国相同的变种病毒，对旅行者进行系统性筛查是没有道理的（unjustified)。

不过，世界卫生组织总干事谭德塞星期四（12月29日）称，由于中国冠病数据的不透明，一些国家为应对中国疫情出台的限制措施是可以理解的。

