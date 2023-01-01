王毅已任中共中央外事办公室主任

中共中央机关刊物《求是》杂志2023年第一期发表中共政治局委员王毅的文章，署名显示他已接替杨洁篪，出任中央外事工作委员会办公室主任。

据中国外交部官网消息，《求是》杂志星期天（1月1日）刊登了王毅题为《矢志民族复兴，胸怀人类命运 奋进中国特色大国外交新征程》的文章，他的署名为中共中央政治局委员、中央外办主任。

现年69岁的王毅已在去年10月的中共二十大跻身24人组成的中共政治局。现年72岁的杨洁篪则未入选二十届中央委员名单。

中国全国人大常委会会议星期五（12月30日）决定，免去王毅自2013年起兼任的外交部部长职务，由驻美大使秦刚接任。

王毅在署名文章中，将2022年总结为见证了危机与挑战，也孕育着机遇和希望的承前启后的关键一年，并说中国外交在过去一年来的精彩与收获，是新时代十年驰而不息奋斗与耕耘的缩影。他写道，中共十八大以来，在以习近平为核心的中共中央领导下，开辟了一条中国特色大国外交新路，新时代的外交工作取得了全方位开创性历史成就。

针对大国关系，王毅在文中写道，反对阵营对抗，为稳定大国关系砥柱中流。他指出，过去一年来，中俄新时代全面战略协作伙伴关系保持高水平发展，两国关系建立在不结盟、不对抗、不针对第三方基础之上，更不受第三方的干扰和挑拨，两国都将保持战略定力，将新时代全面战略协作伙伴关系不断推向前进。

他还写道，过去一年中国在坚持不懈探索中美两个大国正确相处之道，中美元首三次会晤通话也就事关中美关系以及世界和平发展的重大问题进行了坦诚、深入、建设性、战略性沟通。他指出，两国应该正确看待对方内外政策和战略意图，确立对话而非对抗、双赢而非零和的交往基调。

王毅在文中也明确，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系不可逾越的红线。中国在2022年不畏强权霸凌，为捍卫国家利益和民族尊严构筑坚强防线。

展望2023年，王毅写道，外交战线将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻中共二十大精神，更加紧密团结在以习近平为核心的中共中央周围，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

他还写道，要全力服务保障元首外交和中心工作，积极拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，不断推动建设开放型世界经济，坚决捍卫国家利益和民族尊严，积极参与全球治理体系改革和建设，着力提升中国的国际传播力和话语权等。

