鄂尔多斯抽样调查：仅1.75%感染者无症状

内蒙古鄂尔多斯市对2万7000多人的抽样调查显示，鄂尔多斯市感染率约为60％，而感染者中仅有1.75％没有任何症状。

据澎湃新闻引述鄂尔多斯市疾控中心星期五（12月30日）公布的调查结果报道，在去年12月22日至30日期间，共收到有效网络问卷2万7502份，其中有1万6562人称已感染冠病，占参与调查人数的60.22%。

根据调查，在确认自己染疫人中，仅有1.75%的人没有任何症状。其余人中，有78.89%的人出现了发热的症状，68.93%的人出现了头疼的症状，64.88%的人出现了咳嗽、咳痰的症状，61.98%的人肌肉酸痛，61.23%的人喉咙疼痛，57.52%的人疲劳乏力，53.74%的人畏寒畏冷，51.84%的人鼻塞流涕，41.18%的人关节疼痛，36.05%的人食欲减退，25.23%的人味觉、嗅觉减退或丧失，12.88%的人腹痛腹泻，10.6%的人呕吐，10%的人整体症状较轻，8.64%的人存在呼吸困难的症状，3.53%的人出现皮疹或皮痒症状。

在治疗方面，调查显示，有85.41%的患者自行服药治疗，仅有0.81%的患者在医院门诊就诊，0.19%的患者在医院住院治疗，0.78%的患者通过网络问诊，12.81%的患者没有就诊也没有服药，有85.41%的患者自行服药治疗。在服药治疗的患者中，有10.61%患者服用了中药汤剂，44.75%的患者服用了中成药，75.28%的患者服用了西药。

鄂尔多斯疾控分析称，截至12月30日，参与调查的居民感染率为60.22%，显示该市疫情处于高位流行阶段，而超八成患者选择自行服药，则需各医疗机构和社区卫生服务中心加大线上用药指导，防止发生过度用药或滥用药物引起其他不良反应和损害。

鄂尔多斯疾控还指出，共同居住人被感染的13677人中，有4181名患者出现了家中60岁以上老人被感染的情况，占比30.57%；发生共同居住人被感染的13677人中，有7337名患者出现未成年人被感染的情况，占比53.64%，显示该市应继续加强“一老一小”人群冠病防控工作，进一步延缓该人群冠病感染。

