李家超新年贺词：年内带领香港脱离疫情困扰恢复正常

香港特首李家超在新年贺词中提出2023年港府工作目标，包括在年内带领香港脱离疫情困扰，让市民的生活尽可能完全恢复至疫情前的正常情况，以及落实施政报告中提出的各项工作。

李家超星期天（1月1日）在脸书、微博等多个社交媒体平台发表新年贺词视频，称在2022年与大家一起谱写香港的新篇章，包括在疫情下稳步复常，国际盛事安全有序举行，整体社会气氛愈来愈好等。

展望2023年，李家超说，港府有两大目标，其一是让市民的生活尽可能完全恢复至疫情前的正常情况。他指出，随着政府取消大部份防疫措施，并逐步有序通关，经济活动会快速恢复，预期消费活动会上升许多，各行各业对前景都感到乐观，正积极增聘人手，准备捕捉经济复苏的良机。他说，香港在背靠祖国、联通国际的优势下，会再次在国际舞台上发光发亮。

李家超在视频中用粤语说，“我很肯定，2023年香港会有新气象，会和团队竭尽所能，推动社会各项民生、经济活动，确保在今年内带领香港脱离疫情困扰，恢复正常。”

香港目前已取消了几乎全部入境检疫措施及境内防疫措施和社交距离措施，仅继续维持口罩令。

针对承诺全力落实施政报告中提出的各项工作，李家超说，要增强发展动能，排解民生忧难，建立健康活力、关爱共融的宜居香港，并推动青年发展及教育，实现新飞跃。他说，他和团队将带领社会朝着这两个目标进发，让2023年的香港变得更璀璨、更丰盛。

